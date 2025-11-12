Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
СБУ викрила агента ФСБ, який готував теракти в київському метро і ТРЦ

12 листопада 2025, 15:54
СБУ викрила агента ФСБ, який готував теракти в київському метро і ТРЦ
Фото: з вільних джерел
Служба встановила особу організатора- колишнього жителя Криму, що після окупації півострова перейшов на бік рф.

Служба безпеки України запобігла черговим спробам російських спецслужб організувати замовні вбивства відомих українців і серію терактів у столиці — зокрема, у торговельно-розважальних центрах і на станції київського метро.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, українські контррозвідники встановили організатора злочинів — мешканця тимчасово окупованого Криму, який після захоплення півострова почав працювати на ФСБ.

Зловмисник підшуковував спільників для вербування у мережу російської агентури. Серед них були його знайомі з українським громадянством, які за віком не підлягали мобілізації.

Один із завербованих агентів, за вказівкою російської сторони, прибув до Києва через треті країни. У столиці він отримав координати схрону, де мав забрати пістолет Макарова зі спорядженим магазином. З цієї зброї планувалося здійснити замовне вбивство відомої медійної особи.

Крім того, агент отримав завдання підготувати теракти у кількох торговельно-розважальних центрах Києва та на станції метро. Для цього ФСБ передала йому інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв, замаскованих у рюкзаках. Кожен вибуховий механізм мав бути оснащений мобільним телефоном для дистанційного підриву у години пік у момент найбільшого скупчення людей.

За задумом російських кураторів, вибухи мали спричинити паніку серед киян і дестабілізувати ситуацію в місті.

Оперативники СБУ вчасно викрили та затримали агента, задокументувавши всі його зв’язки з резидентом ФСБ у Криму.

Фігуранту справи заочно повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

  • ч. 2 ст. 258 — терористичний акт;

  • ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Оскільки підозрюваний перебуває на тимчасово окупованій території, СБУ проводить комплекс заходів для його притягнення до відповідальності.

 

