Співробітники Служби безпеки України викрили три великі мережі з виготовлення фейкових COVID-сертифікатів у Києві, Львові та Рівному.

СБУ викрила три великі мережі COVID-аферистів у Києві, Львові та Рівному Фото: СБУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише Громадське.

Так, у Києві понад пів року діяли 3 об’єднані в мережу центри із виготовлення підроблених медичних документів про вакцинацію проти COVID-19 та довідок про результати ПЛР-тестів.

Як з’ясувалось, мережу організував громадянин однієї з європейських країн. Він залучив до протиправних дій власників українських туристичних агенцій (поповнювали "клієнтську базу"), лікарів (вносили недостовірні відомості про вакцинацію до медичних баз даних) та інших громадян України, які виготовляли підроблені документи.

Крім сертифікатів про вакцинацію, шахраї виготовляли підроблені COVID-документи, нібито видані державними органами та медичними установами інших держав.

За даними СБУ, більшість підробок - це довідки про негативний ПЛР-тест, вартість яких становила в середньому 700-800 грн. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію коштувало 3000 грн, а внесення відомостей про вакцинацію до баз даних без її проведення - 10 тисяч грн.

За попередніми підрахунками, шахраї "заробили" майже 10 млн грн.

Наразі правоохоронним органам відомі конкретні випадки внесення до баз даних недостовірної інформації стосовно невакцинованих громадян. Таку інформацію обіцяють видалити.

Відтак організатора схеми затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Спільникам також готуються підозри.

СБУ викрила три великі мережі COVID-аферистів у Києві, Львові та Рівному

Фото: СБУ

На Львівщині СБУ також викрила міжнародну групу осіб на масштабних махінаціях із даними про вакцинацію проти COVID-19. Один з організаторів перебував на території сусідньої європейської країни та координував дії зловмисників.

За даними СБУ, жителі Львова та області підробляли документи про вакцинацію протягом 4 місяців. До схеми залучили медпрацівників, які вносили персональні дані "клієнтів" в електронну систему охорони здоров’я eHealth.

Вартість підробленого міжнародного COVID-сертифіката становила 250 євро, внутрішнього - 1800-2000 гривень. Щодня шахраї виготовляли по 10-15 підробок і "заробляли" на цьому понад пів мільйона гривень щомісяця.

Наразі організатору та двом його спільникам повідомили про підозру у вчиненні злочинів за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

На Рівненщині підробкою документів займалися двоє мешканців Дубно, які не мали жодного стосунку до медицини. Вони використовували справжні реквізити лікарів і медичних закладів України.

"Клієнтів" шукали через групи в одній із соціальних мереж, а готові довідки надсилали замовникам у всі регіони України. Вартість підробки коливалася від 3 до 4 тисяч грн.

Наразі тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних до схеми осіб у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 (підроблення, збут чи використання документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України.

Не перші шахраї

Подібні махінації з підробкою COVID-сертифікатів здійснюються не вперше. Служба безпеки України регулярно викриває такі схеми.

Зокрема, 12 листопада в Києві викрили підпільну типографію, де друкували фейкові ПЛР-тести й COVID-сертифікати. За місяць зловмисники заробляли 3 млн грн.

10 листопада у Дніпрі викрили лікаря, який щодня робив до 30 фейкових COVID-сертифікатів.

6 листопада затримали киянина за масове виготовлення фейкових COVID-тестів та дипломів про освіту. Чоловіку загрожує 7 років тюрми.

У Раді наразі розглядають законопроєкт про введення кримінальної відповідальності за створення, розповсюдження та використання підробних COVID-сертифікатів. Попередньо парламентарі його схвалили.

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