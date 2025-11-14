Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Сили оборони України атакували порт Новоросійськ

14 листопада 2025, 14:42
Сили оборони України атакували порт Новоросійськ
Wikipedia
Цей термінал є другим за обсягами експорту нафти в країні.

По нафтовому терміналу морського порту Новоросійськ у Краснодарському краї росії удар завдали СБУ та Сили оборони України.

Про це повідомляють джерела Укрінформу в СБУ.

Цей термінал є другим за обсягами експорту нафти в країні. Також слугує ключовим логістичним вузлом для постачання нафтопродуктів через Чорне море.

Повідомляється, що внаслідок атаки пошкодили нафтоналивні стендери, трубопроводи та насосне обладнання. На об'єкті спостерігається масштабна пожежа.

Також підтверджено удар по позиціях ЗРК С-300/400 у військовій частині 1537. Після цього сталася детонація.

Reuters із посиланням на джерела пише, що після атаки порт призупинив експорт нафти. Президент Зеленський заявляв, що вночі Україна застосувала ракети "Довгий Нептун".

атака дронівНоворосійськСБУ

