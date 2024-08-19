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ПОЛІТИКА

Сенатор США: Українська операція в Курській області стала поворотним моментом у війні

19 серпня 2024, 10:19
Сенатор США: Українська операція в Курській області стала поворотним моментом у війні
iakursk.ru
Келлі зазначив, що несподіваний український наступ на Курську область шокував кремлівського правителя владіміра путіна.

Американський сенатор-демократ Марк Келлі заявив, що рішення України розпочати операцію на території Курської області може змінити перебіг розв'язаної рф війни.

Про це сенатор сказав в інтерв'ю телеканалу CBS.

Келлі зазначив, що несподіваний український наступ на Курську область шокував кремлівського правителя владіміра путіна.

"130 тисяч росіян були змушені покинути свої домівки, і на нинішньому етапі цього конфлікту, я думаю, що українці зробили щось непередбачуване, що може дійсно змінити хід розвитку цього конфлікту", – сказав він.

На запитання щодо використання американської зброї на російській території Келлі відповів, що не проти цього.

"На українців незаконно напав владімір путін…Він навмисно вбиває жінок, дітей, людей похилого віку. Це було незаконне вторгнення… Я не думаю, що українці хочуть навмисно утримувати російську територію протягом тривалого проміжку часу, але це дійсно шокувало путіна", – зауважив сенатор.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон захоплений наступом України у Курській області, тому він закликає партнерів дозволити ЗСУ далекобійні удари по агресору.

Він відзначив, що російський диктатор владімір путін був роздратований під час доповіді тамтешнього губернатора про глибину просування українського війська в регіоні, адже це лише збільшило приниження для очільника кремля. 

ЗСУКурськСША

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