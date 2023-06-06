Сербія підтримує поставки боєприпасів в Україну – FT

Белград довгий час був союзником москви і опирався тиску Заходу в питанні запровадження санкцій після повномасштабного вторгнення росії.

Президент Сербії заявив, що він не проти того, щоб його країна продавала боєприпаси посередникам, які відправляють їх в Україну. Це стало ознакою того, що вірний балканський союзник росії розвертається на Захід.

Про це пише Financial Times.

Він заявив, що йому відомо про те, що сербські боєприпаси потрапляють в Україну через посередників, але він не має наміру цьому перешкоджати.

"Чи можливо, що це відбувається? Я не маю жодних сумнівів, що це можливо. Яка альтернатива для нас? Не виробляти боєприпаси? Не продавати їх?", - , - сказав Вучич в інтерв'ю Financial Times.

За словами трьох західних дипломатів у регіоні, канал, через який сербські боєприпаси постачаються на фронт в Україні, став вирішальним фактором у помітних змінах. Оскільки США, НАТО і ЄС нещодавно підтримали Сербію під час нещодавнього спалаху етнічної напруженості в Косово. Відповідаючи на запитання, чи був це свідомий крок, спрямований на отримання схвалення західних столиць, Вучич сказав, що Белград намагався діяти «нейтрально».

"Але я не дурень. Я усвідомлюю, що частина зброї може опинитися в Україні", - сказав президент Сербії.

Вучич визнав, що ходить по тонкій лінії між москвою і західними державами, але заявив, що не буде допомагати російським воєнним зусиллям.

"Ми приєдналися до всіх резолюцій ООН", - сказав він, маючи на увазі заяви ООН, які засуджують повномасштабне вторгнення росії в Україну.

"Ми приєднуємося до заборони реекспорту, наприклад, технологій подвійного використання, необхідних для безпілотників. .. Ми не будемо вузлом для реекспорту чогось до росії", - додав сербський президент.

Він додав, що часи, коли він розмовляв з владіміром путіним кожні три місяці, минули, зазначивши, що вже рік не контактує з Кремлем, окрім як приймає відвідувачів з москви.

"Такого ніколи раніше не було", - сказав він.

Посол США в Сербії Крістофер Хілл сказав Financial Times, що Україна впливає всі питання в Європі, а особливо на Балканах, де Росія традиційно мала вплив.

"Україна є абсолютно критично важливою, і ми знаходимося в точці, коли всі повинні докладати зусиль. Коли люди діють разом, відносини стають кращими", - сказав Хілл.

Тісні зв'язки Сербії з росією і її потенціал підриву регіональної безпеки призвели до того, що західні столиці зайняли більш м'яку позицію по відношенню до Белграда, вважає компанія Janes, що займається оборонною розвідкою.

Вучич сказав, що не очікує прориву на півночі Косово, де минулого місяця спалахнули сутички, коли місцеві серби намагалися бойкотувати призначення етнічних албанців на посади мерів після оскаржених виборів.

ЄС закликав Косово провести повторне голосування і наполягав на тому, щоб серби взяли участь у виборах і визнали їх результат. Вучич сказав, що це неможливо, поки не будуть виконані вимоги сербської громади, такі як виведення добре озброєних албанських поліцейських підрозділів.

Президент Сербії відійшов від управління партією і планує сформувати групу зі своїх союзників, але заявив, що протести не загрожують стабільності. Демонстрації, як і конфлікт у Косово, навряд чи припиняться. Найбільша акція протесту - вже п'ята за місяць - зібрала в суботу в Белграді десятки тисяч людей з усієї країни.