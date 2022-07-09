Сервіс перекладів DeepL додав українську мову

Один з найкращих сервісів для перекладу текстів – DeepL – отримав українську мову.

Як повідомляє 24 канал, компанія, що займається розробкою застосунку та сервісу почали активно його розвивати додаючи все більше мов. В одному з нещодавніх оновлень з'явилася й українська мова, яка тепер доступна для всіх бажаючих.

Варто зазначити, що наразі українська мова доступна лише у безкоштовній версії сервісу. Розширена версія – DeepL Pro, поки української не підтримує.

Нагадаємо, DeepL Translator — сервіс нейронного машинного перекладу створений у 2017 році німецькою компанією DeepL GmbH. Засновники перекладача заявляють, що це найточніший інструмент у світі, який випереджає за якістю результатів такого гіганта, як Google Translate.

Раніше повідомлялось, що в Україні запустили додаток з мінної безпеки.