НОВИНИОдин з найкращих сервісів для перекладу текстів – DeepL – отримав українську мову.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сервіс перекладів DeepL додав українську мову
джерело: tech.24tv.ua
Як повідомляє 24 канал, компанія, що займається розробкою застосунку та сервісу почали активно його розвивати додаючи все більше мов. В одному з нещодавніх оновлень з'явилася й українська мова, яка тепер доступна для всіх бажаючих.
Варто зазначити, що наразі українська мова доступна лише у безкоштовній версії сервісу. Розширена версія – DeepL Pro, поки української не підтримує.
Нагадаємо, DeepL Translator — сервіс нейронного машинного перекладу створений у 2017 році німецькою компанією DeepL GmbH. Засновники перекладача заявляють, що це найточніший інструмент у світі, який випереджає за якістю результатів такого гіганта, як Google Translate.
Раніше повідомлялось, що в Україні запустили додаток з мінної безпеки.
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07 09 2022 11:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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