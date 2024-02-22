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ПОЛІТИКА

Сейм Латвії заборонив імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції

22 лютого 2024, 17:56
Сейм Латвії заборонив імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції
Фото: з вільних джерел
За законопроєкт проголосували 69 депутатів, девʼятеро були проти.

Сейм Латвії 22 лютого одразу у двох читаннях ухвалив постанову про заборону імпорту російської та білоруської сільськогосподарської продукції щонайменше до липня 2025 року.

Про це пише LSM.lv.

За законопроєкт проголосували 69 депутатів, девʼятеро були проти.

Заборона імпорту стосуватиметься сільськогосподарської та тваринницької продукції, яка залишається в Латвії, а не тієї, що відправляється до інших країн-членів Європейського Союзу.

Уряд повинен протягом 14 днів з моменту набуття чинності закону встановити в нормативних актах перелік конкретних продуктів, які заборонено імпортувати до Латвії.

Таким чином, Латвія стала першою країною ЄС, яка запровадила обмеження на використання сільськогосподарської продукції з росії та білорусі.

Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня раніше заявила, що її держава подає приклад іншим, забороняючи імпорт зерна з країн, що вчиняють агресію проти України.

імпортБілорусьЛатвіяЗАБОРОНАрф тероризм

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