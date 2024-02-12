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ПОЛІТИКА

Сейм Литви схвалив пропозицію продовжити національні санкції для громадян росії та білорусі

12 лютого 2024, 14:54
Сейм Литви схвалив пропозицію продовжити національні санкції для громадян росії та білорусі
Фото: news.mail.ru
Крім продовження обмежень до 2 травня 2025 року, проєкт пропонує посилити перевірку білоруських громадян, які перетинають литовський кордон за шенгенською візою, що передбачає додаткове оцінювання і перевірку на предмет потенційних ризиків. Подібна процедура вже діє для громадян росії.

Сейм Литви схвалив пропозицію продовжити ще на рік національні санкції проти російських і білоруських громадян і посилити перевірку в'їжджаючих у країну білорусів.

Про це повідомляє Delfi.

Поправки до закону про обмежувальні заходи були схвалені консенсусом після подання. Тепер це питання обговорюватимуть у комітетах Сейму з національної безпеки і оборони та у закордонних справах.

Заступник міністра закордонних справ Йонас Сурвіла, який презентував законопроєкт і пояснив причини пропонованого продовження санкцій, зазначив, що обставини і геополітична ситуація з минулого року анітрохи не змінилися. Тому, за його словами, важливо продовжувати належним чином управляти потенційними ризиками для безпеки країни.

"Агресія триває, мирних жителів убивають і вбивають, цивільна інфраструктура зазнає нападів - ви це добре знаєте. Тому у відповідь на війну, що триває, і на те, що ці дії чинять драматичний вплив не тільки на безпеку України, а й на безпеку Європи і нас, ми представляємо цей законопроєкт", - заявив Сурвіла.

Крім продовження обмежень до 2 травня 2025 року, проєкт пропонує посилити перевірку білоруських громадян, які перетинають литовський кордон за шенгенською візою, що передбачає додаткове оцінювання і перевірку на предмет потенційних ризиків. Подібна процедура вже діє для громадян росії.

У законопроєкті також пропонується уточнити застосування національних санкцій до юридичних осіб, передбачивши обмеження для російських підприємців, незалежно від того, чи мають вони тимчасову або постійну посвідку на проживання в Литві.

Крім того, законопроєкт спрямований на обмеження права юридичних осіб на придбання нерухомості шляхом оцінки того, чи є громадянин росії бенефіціаром конкретної юридичної особи.

Нагадаємо, 2 лютого Литва передала черговий пакет військової допомоги для України у який ввійшли системи детонації та патрони для протитанкових гранатометів.

БілорусьЛитвасанкціі проти росії

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