Сейм Польщі відхилив суперечливий законопроєкт про "бандеризм"

Депутати польського Сейму відмовилися ухвалювати законопроєкт президента Кароля Навроцького

Польський Сейм у п’ятницю відхилив законопроєкт президента Кароля Навроцького, який передбачав, зокрема, кримінальну відповідальність за пропаганду так званого "бандеризму".

Про це повідомляє Польське радіо.

Законопроєкт був підготовлений після того, як наприкінці серпня президент наклав вето на попередню редакцію закону про допомогу українцям у Польщі. Документ здебільшого дублював положення урядового закону, ухваленого наприкінці вересня, щодо поступового згортання частини допоміжних заходів.

Водночас Навроцький запропонував кілька нововведень:

Зміни до Кримінального кодексу, які передбачали підвищення покарання за незаконний перетин польського кордону до п’яти років позбавлення волі та збільшення строків покарання за організацію незаконного перетину — від 2 до 12 років.

Криміналізація пропаганди «бандеризму» та діяльності ОУН-УПА, на тих самих підставах, що й за пропаганду нацизму, комунізму чи фашизму.

Під час першого читання у жовтні було подано дві пропозиції щодо відхилення законопроєкту.

У п’ятницю, 7 листопада, більшість депутатів Сейму підтримала їх: 244 голоси "за", 198 - проти", троє утрималися.