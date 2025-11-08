Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сейм Польщі відхилив суперечливий законопроєкт про "бандеризм"

08 листопада 2025, 12:19
Сейм Польщі відхилив суперечливий законопроєкт про
Фото: wikipedia.org
Депутати польського Сейму відмовилися ухвалювати законопроєкт президента Кароля Навроцького

Польський Сейм у п’ятницю відхилив законопроєкт президента Кароля Навроцького, який передбачав, зокрема, кримінальну відповідальність за пропаганду так званого "бандеризму". 

Про це повідомляє Польське радіо.

Законопроєкт був підготовлений після того, як наприкінці серпня президент наклав вето на попередню редакцію закону про допомогу українцям у Польщі. Документ здебільшого дублював положення урядового закону, ухваленого наприкінці вересня, щодо поступового згортання частини допоміжних заходів.

Водночас Навроцький запропонував кілька нововведень:

  • Зміни до Кримінального кодексу, які передбачали підвищення покарання за незаконний перетин польського кордону до п’яти років позбавлення волі та збільшення строків покарання за організацію незаконного перетину — від 2 до 12 років.

  • Криміналізація пропаганди «бандеризму» та діяльності ОУН-УПА, на тих самих підставах, що й за пропаганду нацизму, комунізму чи фашизму.

Під час першого читання у жовтні було подано дві пропозиції щодо відхилення законопроєкту. 

У п’ятницю, 7 листопада, більшість депутатів Сейму підтримала їх: 244 голоси "за", 198 - проти", троє утрималися.

 

Польщасеймбандеризм

Останні матеріали

кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Політика
кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 14:14
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Політика
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 10:31
Евакуація, відступ, виведення військ... Поразка – Том Купер
Політика
Евакуація, відступ, виведення військ... Поразка – Том Купер
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 00:37
Вплив еволюції сприйняття загроз на трансатлантичний альянс. 4 сценарії майбутнього НАТО – Ерік Браттберг
Політика
Вплив еволюції сприйняття загроз на трансатлантичний альянс. 4 сценарії майбутнього НАТО – Ерік Браттберг
Переклад iPress – 06 листопада 2025, 16:42
Трамп справді був у бюлетенях. Демократи підривають коаліцію Трампа трьома великими перемогами на виборах – огляд американських ЗМІ
Політика
Трамп справді був у бюлетенях. Демократи підривають коаліцію Трампа трьома великими перемогами на виборах – огляд американських ЗМІ
Переклад iPress – 06 листопада 2025, 12:45
Політика
"Томагавки" для України – приємно, але не обов'язково. А чи потрібні ці ракети Німеччині? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 06 листопада 2025, 08:06
Захід погано розуміє мислення кремля. Як росія бачить наступну війну – Флоранс Гауб та Ендрю Монаган
Політика
Захід погано розуміє мислення кремля. Як росія бачить наступну війну – Флоранс Гауб та Ендрю Монаган
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 16:41
Ера мікрочипів добігає кінця. Дата-центри стануть розміром із коробку – Джордж Ґілдер
Технології
Ера мікрочипів добігає кінця. Дата-центри стануть розміром із коробку – Джордж Ґілдер
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 12:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється