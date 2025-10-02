Шатдаун у США: адміністрація Трампа готується до масових звільнень держслужбовців – Politico
Через часткове призупинення фінансування уряду США адміністрація Дональда Трампа вже за кілька днів може розпочати масові звільнення федеральних службовців.
Про це повідомляє Politico, посилаючись на джерела в уряді.
За словами чотирьох інформаторів видання, голова Управління з бюджету США Расс Воут під час закритого телефонного брифінгу заявив республіканським членам Палати представників, що "адміністрація почне масове скорочення або звільнення працівників федеральних відомств уже за день-два".
Politico також зазначає, що Воут разом із президентом Трампом налаштовані використати шатдаун як інструмент тиску на демократів у Конгресі. Очікується, що звільнення лише посилять політичну напругу у Вашингтоні та створять додатковий тиск на опонентів республіканців.
Тим часом у Сенаті республіканці сподіваються заручитися підтримкою принаймні частини демократів для ухвалення тимчасового компромісного рішення, яке дозволить розблокувати фінансування і припинити протистояння, що паралізує роботу уряду.
Нагадаємо, що в середу, 1 жовтня, Білий дім підтвердив, що США переходять у стан шатдауну.