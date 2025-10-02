Шатдаун у США: адміністрація Трампа готується до масових звільнень держслужбовців – Politico

У Білому домі готуються посилити тиск на демократів, аби змусити їх піти на поступки у питанні фінансування уряду.

Через часткове призупинення фінансування уряду США адміністрація Дональда Трампа вже за кілька днів може розпочати масові звільнення федеральних службовців.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на джерела в уряді.

За словами чотирьох інформаторів видання, голова Управління з бюджету США Расс Воут під час закритого телефонного брифінгу заявив республіканським членам Палати представників, що "адміністрація почне масове скорочення або звільнення працівників федеральних відомств уже за день-два".

Politico також зазначає, що Воут разом із президентом Трампом налаштовані використати шатдаун як інструмент тиску на демократів у Конгресі. Очікується, що звільнення лише посилять політичну напругу у Вашингтоні та створять додатковий тиск на опонентів республіканців.

Тим часом у Сенаті республіканці сподіваються заручитися підтримкою принаймні частини демократів для ухвалення тимчасового компромісного рішення, яке дозволить розблокувати фінансування і припинити протистояння, що паралізує роботу уряду.

Нагадаємо, що в середу, 1 жовтня, Білий дім підтвердив, що США переходять у стан шатдауну.