Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Шатдаун у США: адміністрація Трампа готується до масових звільнень держслужбовців – Politico

02 жовтня 2025, 10:53
Шатдаун у США: адміністрація Трампа готується до масових звільнень держслужбовців – Politico
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
У Білому домі готуються посилити тиск на демократів, аби змусити їх піти на поступки у питанні фінансування уряду.

Через часткове призупинення фінансування уряду США адміністрація Дональда Трампа вже за кілька днів може розпочати масові звільнення федеральних службовців. 

Про це повідомляє Politico, посилаючись на джерела в уряді.

За словами чотирьох інформаторів видання, голова Управління з бюджету США Расс Воут під час закритого телефонного брифінгу заявив республіканським членам Палати представників, що "адміністрація почне масове скорочення або звільнення працівників федеральних відомств уже за день-два".

Politico також зазначає, що Воут разом із президентом Трампом налаштовані використати шатдаун як інструмент тиску на демократів у Конгресі. Очікується, що звільнення лише посилять політичну напругу у Вашингтоні та створять додатковий тиск на опонентів республіканців.

Тим часом у Сенаті республіканці сподіваються заручитися підтримкою принаймні частини демократів для ухвалення тимчасового компромісного рішення, яке дозволить розблокувати фінансування і припинити протистояння, що паралізує роботу уряду.

Нагадаємо, що в середу, 1 жовтня, Білий дім підтвердив, що США переходять у стан шатдауну.

 

СШАШатдаун

Останні матеріали

Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Політика
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 00:19
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Політика
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 15:59
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Політика
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 12:05
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 01:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється