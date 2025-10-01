Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Білий дім підтвердив, що США переходять у стан шатдауну

01 жовтня 2025, 08:07
Білий дім підтвердив, що США переходять у стан шатдауну
Фото: DW
Із середи низка урядових установ не працюватимуть
Офіс управління та бюджету Білого дому оприлюднив офіційну заяву про те, що від опівночі Сполучені Штати перебуватимуть у стані шатдауну - тимчасового припинення роботи урядових установ через відсутність погодженого фінансування.
 
Про це пише BBC.
 
У Сенаті в останню мить провалився законопроєкт республіканців, який би дозволив уникнути бюджетної кризи. Документ набрав лише 55 голосів, в той час як регламент передбачає мінімум у 60 для ухвалення. 
 
Нестандартна вимога до більшості змушує соратників Дональда Трампа домовлятися із демократами. Проте компромісу немає: опозиція вимагає збільшити витрати на програми медичного страхування, керівна партія відкидає ці правки.
 
Експерти вважають, що республіканці загалом не проти шатдауну: вони переконані, що провину за це суспільство покладатиме на демократів. 
 
Востаннє Америка залишалася без повноцінно функціонального уряду у 2018 році за першої каденції Трампа. Це був найдовший шатдаун в історії країни, який тривав 36 днів. У Вашингтоні визнають: непримиренні позиції сторін можуть призвести до оновлення цього антирекорду. 

 

