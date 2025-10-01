Білий дім підтвердив, що США переходять у стан шатдауну

Із середи низка урядових установ не працюватимуть

Офіс управління та бюджету Білого дому оприлюднив офіційну заяву про те, що від опівночі Сполучені Штати перебуватимуть у стані шатдауну - тимчасового припинення роботи урядових установ через відсутність погодженого фінансування.

У Сенаті в останню мить провалився законопроєкт республіканців, який би дозволив уникнути бюджетної кризи. Документ набрав лише 55 голосів, в той час як регламент передбачає мінімум у 60 для ухвалення.