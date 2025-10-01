Ще двоє юнаків повернулися з російської окупації

Один із них тікав від загрози примусової мобілізації до війська рф, іншому окупанти знищили документи, аби ускладнити втечу.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованих територій вдалося врятувати ще двох юнаків, які перебували під загрозою примусової мобілізації до лав російської армії.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram-каналі.

"Один із хлопців отримав повістку ще у 17 років і жив у постійному страху, що його змусять воювати проти України. Коли досяг повноліття і вирішив тікати. Іншому також вручили повістку, а під час обшуку окупанти вилучили український паспорт, що значно ускладнило спробу виїзду", - розповів Єрмак.

Завдяки допомозі волонтерів, зокрема організації Helping to Leave, обом хлопцям вдалося вирватися з-під контролю окупантів. Наразі вони вже перебувають на підконтрольній уряду України території.

"Юнаки отримують підтримку, відновлюють документи та роблять перші кроки до життя у вільній Україні", - зазначив керівник ОП.

Ініціатива Bring Kids Back UA, започаткована Президентом Зеленським, спрямована на повернення українських дітей та молоді, яких незаконно вивезли або утримують на тимчасово окупованих територіях та в рф.

Нагадаємо, під час виступу на засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей 23 вересня у Нью-Йорку Володимир Зеленський заявив, що завдяки ініціативі вже повернуто 1625 українських дітей.

Цього року Україна також представить в ООН резолюцію із засудженням викрадень і депортацій неповнолітніх з боку росії.