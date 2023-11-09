Ще шість суден з агропродукцією вийшли з українських портів
Українським морським коридором, встановленим ВМС ЗСУ, вийшли шість суден із 231 тис. тонн агропродукції на борту.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури в четвер.
Зазначається, що з 8 серпня 2023 року 91 судно експортувало 3,3 млн тонн агро- та металопродукції, 116 суден зайшли під завантаження в порти Одеса, Чорноморськ і Південний.
"Сили оборони роблять все можливе, щоб протистояти атакам країни-агресорки на портову інфраструктуру. Світ вже зрозумів, що для країни-агресорки не існує принципів міжнародного права і ми вдячні партнерам за підтримку засобами ППО", — наголошується у дописі відомства.