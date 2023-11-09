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Ще шість суден з агропродукцією вийшли з українських портів

09 листопада 2023, 15:57
Ще шість суден з агропродукцією вийшли з українських портів
джерело latifundist
Ще п'ять суден очікують заходження в порти під завантаження.

Українським морським коридором, встановленим ВМС ЗСУ, вийшли шість суден із 231 тис. тонн агропродукції на борту.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури в четвер.

Зазначається, що з 8 серпня 2023 року 91 судно експортувало 3,3 млн тонн агро- та металопродукції, 116 суден зайшли під завантаження в порти Одеса, Чорноморськ і Південний.

"Сили оборони роблять все можливе, щоб протистояти атакам країни-агресорки на портову інфраструктуру. Світ вже зрозумів, що для країни-агресорки не існує принципів міжнародного права і ми вдячні партнерам за підтримку засобами ППО", — наголошується у дописі відомства.

війна в Україніросія окупантипортисудназерно агро

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