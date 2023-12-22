Щоб зупинити ракетну програму Північної Кореї, Білий дім звертається до хакерів – Politico

Білий дім докладає зусилля для протидії північнокорейським хакерам на тлі стурбованості, що їхні крадіжки криптовалюти сприяють розробці збройових програм країни.

Про це пише американське видання Politico.

Адміністрація президента США Джо Байдена кілька років присвятила підтримці ключових мереж та інфраструктури США від руйнівних кібератак з боку росії, Ірану і Китаю.

"Північна Корея в першу чергу розглядає хакерство як спосіб повернути гроші "безготівковому" режиму Кім Чен Ина. При цьому Білий дім зосередився на блокуванні спроможності країни відмивати криптовалюту, яку вона викрадає через свої кібератаки", - пише оглядач Politico Джон Сакелларіадіс.

За його словами, минулого року адміністрація Байдена запровадила низку санкцій проти північнокорейських хакерських груп, підставних компаній та ІТ-працівників, а також внесла в чорний список численні сервіси криптовалюти, які вони використовують для відмивання вкрадених коштів.

Незодавно радник з питань національної безпеки Джейк Салліван оголосив про нове партнерство з Японією та Південною Кореєю, спрямоване на боротьбу з криптовалютним благополуччям Пхеньяна - тим самим перекриваючи гроші на його програми ядерної та звичайної зброї.

"У протидії кіберопераціям Північної Кореї нашим першочерговим завданням було зосередження на їхніх криптовалютних пограбуваннях", - заявила головний представник Ради національної безпеки з кібербезпеки Енн Нойбергер.

Вона додалоа, що активізація зусиль з притуплення кібероперацій Північної Кореї викликана зростаючою тривогою щодо того, куди йдуть плоди цих атак.

"Хакерство дозволило Північній Кореї "або ухилитися від санкцій, або ухилитися від кроків, вжитих міжнародним співтовариством для боротьби з розповсюдженням зброї, … їхнього ракетного режиму та зростання кількості запусків, які ми бачили", - сказала Нойбергер.

Погане регулювання та неякісна безпека у швидкозростаючій індустрії криптовалют, де домінують стартапи, роблять її легкою мішенню для хакерів Пхеньяну. А завдяки вбудованим функціям конфіденційності криптографії та тому, що її можна надіслати через кордон одним натисканням миші, вона також пропонує потужний інструмент для обходу санкцій.

"Офіційні особи США все частіше вважають, що ключ до уповільнення такого типу діяльності лежить на стику хакерства та криптовалюти. Минулого року хакери, пов’язані з Пхеньяном, викрали цифрових грошей на суму приблизно 1,7 мільярда доларів", - написало видання.