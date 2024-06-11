Східні союзники по НАТО обговорюють можливість виключення Угорщини з майбутніх зустрічей "клубу"

На останніх зустрічах Будапешт блокував спільні висновки групи, зокрема, щодо України.

Дипломати країн Бухарестської дев'ятки — групи східноєвропейських союзників по НАТО і ЄС, обговорюють можливість виключення Угорщини з майбутніх зустрічей “клубу”.

Про це повідомляє FT.

На останніх зустрічах Угорщина заблокувала спільні висновки групи, пов'язані зі збільшенням допомоги Україні, а також схвалення будь-яких кроків з боку НАТО, спрямованих на посилення військової підтримки Києва.

Тактика блокування Угорщиною допомоги Україні в ЄС та переговорів про вступ Києва до Альянсу також призвела до того, що багатьом союзникам увірвався терпець.

Лідери Бухарестської дев'ятки зустрічаються сьогодні в Ризі, й офіційні особи кажуть, що Угорщина знову відмовляється підтримати проект заяви, який інші союзники погодили.

Дискусії про виключення Будапешта “дуже серйозні”, сказав один зі співрозмовників видання, додавши, що група "ймовірно, зустрічається в такому форматі востаннє".

За словами іншого джерела FT, нещодавні зустрічі відзначалися жорсткими дискусіями й буде важко організувати майбутні засідання, якщо вони не передбачатимуть більшої єдності.

Угорщина була запрошена на саміт Бухарестської дев'ятки в Ризі 11 червня. Однак угорський президент не братиме участь у зустрічі, країну представлятиме посол у Латвії.

Заснована в 2015 році група включає Болгарію, Чехію, Естонію, Угорщину, Латвію, Литву, Польщу, Румунію і Словаччину. Всі країни “клубу” є колишніми членами Радянського Союзу або Варшавського договору, а нині — членами НАТО та ЄС. Їхні лідери, міністри закордонних справ і глави Міноборони регулярно проводять зустрічі, щоб скоординувати свої підходи до політики безпеки, зокрема, пов'язаної із захистом східних кордонів.

Угорщина, як відомо, неодноразово намагалася підірвати зусилля Заходу з надання допомоги Україні, включаючи фінансування й постачання зброї. Угорський прем'єр Віктор Орбан є затятим критиком санкцій ЄС проти рф та, попри війну росії проти України, підтримує тісні економічні зв'язки з москвою.