Шлях до ЄС: Зміни у відносинах Німеччини з Угорщиною на користь України

"Те, що канцлер Німеччини зробив на саміті, щоб скасувати погрозу вето Угорщини, увійде в історію як акт німецького лідерства в інтересах Європи".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував федеральному канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за те, що він зміг переконати угорського прем’єра Віктора Орбана не накладати вето на рішення про початок переговорів щодо членства України в ЄС у межах саміту Євросоюзу.

Про це повідомляє BILD.

"Те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив на саміті, щоб скасувати погрозу вето Угорщини, увійде в історію як акт німецького лідерства в інтересах Європи. Цього тижня канцлер заслужив на величезне щире і заслужене захоплення в серцях українців", – зазначив Кулеба.

За його словами, минулого травня, коли він у Берліні проводив консультації щодо надання Україні статусу кандидата на члени в ЄС, його заклики не були почуті. За його словами, експерти переконували, що Німеччина не хоче бути лідером.

Глава української дипломатії зауважив, що радий змінам у позиції Німеччини щодо України, та подякував керівництву країни.

"Ми маємо багато причин бути вдячними Німеччині від військової допомоги до фінансової підтримки, але політична ясність щодо членства України в ЄС, мабуть, найкращий різдвяний подарунок від Берліна. Сірі зони в Європі більше неможливі. Або розфарбуйте карту Європи в кольори ЄС, щоб гарантувати безпеку та процвітання для всіх європейців, або путін розмалює її кров’ю та принесе більше страждань, нестабільності та руйнування", – резюмував він.

Раніше повідомлялось, що у президента Володимира Зеленського був справді жахливий тиждень. Хоча його команда проголосила перемогу після рішення про початок переговорів про вступ до ЄС, але для фактичного членства війна повинна закінчитися перемогою Києва. Але жодна з цих речей наразі не гарантована.

Під час розмови з європейськими лідерами президент України Володимир Зеленський заявив, що для нього важливіше було отримати позитивне рішення про початок перемовин з ЄС, аніж отримати від Союзу 50 млрд євро фінансової допомоги, яку в кінцевому результаті ветувала Угорщина.