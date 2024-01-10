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Шольц хоче обговорити постачання зброї Україні з лідерами ЄС на лютневому саміті

10 січня 2024, 08:12
Шольц хоче обговорити постачання зброї Україні з лідерами ЄС на лютневому саміті
Фото: Главком
На зустрічі із європейськими лідерами канцлер Німеччини буде тиснути на тих, хто постачає недостатньо зброї ЗСУ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче чинити додатковий тиск на партнерів з ЄС щодо надання Україні більшої кількості зброї. Він хоче піднявши це питання на спеціальному саміті лідерів ЄС наступного місяця.

Про це повідомляє Politico.

"Політики зустрінуться в Брюсселі 1 лютого, де планують ухвалити пакет фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро. Шольц має намір скористатися нагодою, щоб провести додаткові дебати про військову підтримку України, яку окремі країни ЄС планують на цей рік", - йдеться у повідомленні.

8 січня канцлер виступив з незвично прямим попередженням, що «поставки зброї для України, заплановані до цього часу більшістю країн-членів ЄС, безумовно, занадто малі». Шольц також повідомив, що попросив ЄС скласти список усієї військової допомоги, яку країни-члени планують надати цього року, "найпізніше" до саміту 1 лютого.

План Берліна обговорити зміст цього списку з лідерами ЄС, ймовірно, посилить тиск на такі країни, як Франція, Італія та Іспанія, які досі надавали Києву порівняно мало військової допомоги, принаймні, згідно з наявною у відкритому доступі інформацією.

За даними Інституту Кіля, який підрахував військову допомогу Україні, що знаходиться у відкритому доступі, Німеччина була другим найбільшим донором 2023 року після США з 17,1 млрд євро; за нею йшла Велика Британія з 6,6 млрд євро, а також північні і східні країни ЄС. Для порівняння, Франція внесла лише 0,54 млрд євро, Італія – 0,69 млрд євро, а Іспанія – 0,34 млрд євро.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц може достроково залишити посаду канцлера Німеччини.Це пов'язано з низьким рівнем підтримки Соціал-демократичної партії Німеччини, яка протягом минулого року впала 20% до 15%. 

ЄСдопомога УкраїніШольц

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