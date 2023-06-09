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ПОЛІТИКА

Шольц, Макрон і Дуда зустрінуться в Парижі для обговорення гарантій безпеки для України

09 червня 2023, 09:17
Шольц, Макрон і Дуда зустрінуться в Парижі для обговорення гарантій безпеки для України
Очікується, що зустріч за вечерею буде присвячена прагненню України до членства в НАТО і гарантіям безпеки з боку союзників напередодні саміту НАТО в липні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда наступного понеділка прибудуть до Парижа для переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє Politico з посиланням на французьких посадовців.

Очікується, що зустріч за вечерею буде присвячена прагненню України до членства в НАТО і гарантіям безпеки з боку союзників напередодні саміту НАТО в липні.

Минулого тижня Макрон закликав надати Україні "сильні, конкретні і відчутні" гарантії безпеки і заявив, що Україні слід запропонувати "шлях до членства в НАТО". Однак Шольц, схоже, був більш обережним, заявивши минулого четверга, що основна увага має бути зосереджена не на членстві, а на тому, "як ми, як громадяни, можемо підтримати Україну".

Польща неодноразово закликала надати Україні сильні гарантії безпеки. У вівторок Дуда зустрівся з кількома лідерами країн-членів НАТО у Східній Європі, щоб обговорити війну в Україні та її прохання про вступ до альянсу. 

Хоча існує широке розуміння того, що Україна не зможе вступити до Альянсу, поки вона перебуває у стані війни з росією, члени НАТО розділилися в думках щодо того, як вони повинні реагувати на нинішнє прагнення України до членства в НАТО.

Однак, на думку французького дипломата, члени НАТО повинні надіслати росії потужний сигнал у той час, коли Україна розпочинає контрнаступ.

"Якщо ми не знайдемо рішення, яке задовольнить усіх, існує ризик того, що ми не досягнемо... єдиної заяви, а це, очевидно, було б найбільшим подарунком, який ми могли б зробити росії", – сказав дипломат, який не був уповноважений говорити публічно.

Очікується, що лідери також обговорять інші теми, такі як європейський суверенітет і оборона.

війнаПарижУкраїнаДУДАМакронШольц

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