Шойгу заявив, що у росії "немає інших варіантів", окрім як перемогти в Україні

російський міністр визнав, що його війська перебувають в обороні.

Міністр оборони росії Сєргєй Шойгу заявив у середу, що російські війська "тримають активну оборону" на лінії фронту в Україні, і що у російської армії нема іншого виходу, як перемогти.

Про це повідомляє The Guardian.

"Війська ведуть активну оборону на необхідних, істотних рубежах. Десь важче, десь простіше. Але можу сказати, що хлопці та командир діють впевнено, надійно захищають те, що зараз потрібно захищати – ті місця, вочевидь, куди українські Збройні сили намагаються прорватися", - заявив він російському пропагандистському телеканалу.

Основним завданням військових, за його словами, є "вибивання озброєння противника".

"Ми вже пройшли, ви пам'ятаєте, весняну, літню кампанії. Ось прийшла осіння кампанія", - додав Шойгу та зазначив, що ситуація на фронті місцями складна.

На запитання, чи переможе росія , Шойгу відповів: "У нас немає інших варіантів".