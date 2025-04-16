Штат Каліфорнія збирається подати позов до суду на Трампа через мита – Bloomberg

Місцеві чиновники послалися на шкоду для споживачів та бізнесу через мита Трампа.

Штат Каліфорнія збирається подати позов до федерального суду Сан-Франциско, щоб оскаржити використання президентом США Дональдом Трампом надзвичайних повноважень для введення мит для Мексики, Китаю і Канади.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву, яку було представлено офісом губернатора штату, демократа Гевіна Ньюсома.

Місцеві чиновники послалися на шкоду для споживачів та бізнесу через мита Трампа. За словами Ньюсома, його штат вимагає через суд зупинити введення тарифів, тим самим кидаючи серйозний юридичний виклик епохальним зусиллям президента США з реформування світової торгівлі.

"Незаконні тарифи президента Трампа сіють хаос у каліфорнійських родинах, у бізнесі та в нашій економіці, підвищуючи ціни та загрожуючи робочим місцям", - попередив Ньюсом.

За даними видання, демократа вважають імовірним кандидатом на посаду президента у 2028 році. Термін його повноважень на посаді губернатора закінчується у 2026 році.

Уточнюється, що Каліфорнія виробляє близько 14% ВВП країни. У штаті проживає 40-мільйонне населення. Якби він був окремою країною, пишуть журналісти, це б була одна з найбільших економік світу. Ньюсом сказав, що економічна вага дає Каліфорнії важіль на світовій арені.

Зазначено, що штат відіграє важливу роль у сільському господарстві та виробництві в США, включно з напівпровідниками, комп'ютерним обладнанням і транспортними засобами. У 2022 році він експортував сільськогосподарську продукцію на 24 млрд доларів, що становить майже 13% від загального обсягу експорту сільгосппродукції США.

Найбільший внесок зробив мигдаль - 4,7 млрд доларів, за ним ідуть молочні продукти, фісташки та вино, а основними покупцями стали Канада, Європейський союз, Китай та Гонконг.

Нагадаємо, Трамп 2 квітня заявив про введення 10%-вого мита на всі країни і підвищених тарифів для окремих країн. Трамп 9 квітня оголосив про 90-денну паузу в тарифах для найбільших торговельних партнерів.