ПОЛІТИКА

Швеція виділила Україні €66,4 млн через Ukraine Facility для підтримки бюджету

26 серпня 2025, 19:34
Швеція виділила Україні €66,4 млн через Ukraine Facility для підтримки бюджету
Фото: РБК
Мета цього фінансування — зміцнення національного бюджету України.

Швеція стала першою країною ЄС, яка надала додаткові кошти Україні через програму Ukraine Facility. Загальна сума допомоги складає 750 млн шведських крон (66,4 млн євро).

Як повідомив міністр з міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Доуса, мета цього фінансування — зміцнення національного бюджету України та забезпечення стабільності виплат зарплат, пенсій, а також роботи охорони здоров’я, шкіл і соціальних служб.

"Це важливо для стійкості України та здатності продовжувати захищатися від російської агресії. Я пишаюся, що Швеція першою робить цей крок і відкриває шлях для інших країн ЄС та світу", — зазначив Доуса.

Ukraine Facility — це механізм підтримки України у відновленні, модернізації та стабілізації економіки, який передбачає виділення коштів за умови виконання узгоджених реформ. Швеція вперше виділила додаткові кошти понад раніше погоджені суми безпосередньо через цей інструмент.

війнаШвеціядопомога УкраїніUkraine Facility

