Швеція виділила Україні рекордний оборонний пакет

11 вересня 2025, 15:55
Фото: belvpo.com
Швеція виділила Україні 20-й пакет військової допомоги на $836 мільйонів.  

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив про передачу Україні 20-го пакета військової допомоги вартістю у 9,2 млрд крон (близько $982,5 млн).

Про це повідомило шведське оборонне відомство.

Йонсон, анонсуючи багатокомпонентний пакет військової допомоги, заявив, що Швеція зараз збільшує військову підтримку України, щоб чинити більший тиск на Росію. 

"Більше систем Archer, дронів та боєприпасів будуть корисними на полі бою. Право Європи на мир і свободу необхідно захищати", – наголосив він.

За його словами, до нової поставки військової допомоги ввійшли:

  • 18 гармат Archer та артилерійських боєприпасів, а також безпілотників дальньої дії (загальна вартість – приблизно 3,6 млрд шведських крон);
  • закупівля берегових радіолокаційних систем, суден постачання, оснащених гранатометами, водолазних камер та кранових вантажівок (загальна вартість – приблизно 2,1 млрд шведських крон).
  • Закупівля боєприпасів, датчиків та систем управління і контролю для вже переданої шведської системи протиповітряної оборони Tridon, обладнання для операцій на авіабазах та датчиків для виявлення безпілотників і роботів (загальна вартість – приблизно 3,5 млрд шведських крон).

Зазначається, що у рамках протиповітряної оборони та космосу шведські збройні сили також надають обладнання та здійснюють відповідні закупівлі та транспортування.

Окрім цього, до пакета входять інвестиції в цивільну оборону, послуги через Шведське агентство оборонних досліджень (FOI) та Шведський університет оборони (FHS).

Цього ж дня Йонсон заявив, що його країна виділить ще 70 млрд крон(близько $7,47 млрд) на військову підтримку України.

За його словами, більша частина коштів буде виділена на закупівлі, які здійснюватиме шведське агентство з оборонних матеріалів, наприклад, на додаткові артилерійські системи Archer.

Також він наголосив, що його країна готова надати додаткову підтримку Польщі, якщо це буде необхідно.

"Ми негайно зв'язалися з міністром оборони Польщі і заявили, що готові надати ресурси, якщо Польща виявить зацікавленість у цьому", – сказав Йонсон.

Він зазначив, що будь-яка така підтримка буде координуватися в рамках НАТО.

