Швеція закликала ЄС спростити стандарти закупівлі дронів

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон закликав Європейський Союз спростити стандарти закупівель безпілотників, наголосивши водночас, що відповідальність за посилення протидронових спроможностей має лежати на окремих державах-членах, а не на всьому блоці.

"ЄС не є оборонною організацією. Кожна країна повинна нарощувати ці можливості, а потім ми маємо дуже тісно співпрацювати, щоб бути здатними виявляти дрони", – сказав Крістерссон в інтерв’ю.

Він додав, що у ЄС є дуже великий потенціал, щоб спростити, наприклад, стандарти закупівель.

Швеція, де розташований оборонний концерн Saab, що спеціалізується на протидронових технологіях, наголосила, що рішення щодо оснащення національних збройних сил мають узгоджуватися з цілями НАТО, а не підпадати під юрисдикцію ЄС.

Крістерссон зазначив, що країни ЄС готові діяти рішуче.

"Ми не робимо нічого легковажно, але не будемо вагатися застосувати необхідну силу, щоб збити апарати чи загрози, які фактично порушують наші кордони", – сказав він.

Європейські лідери цього тижня зустрілися в Копенгагені на тлі зростання занепокоєння через порушення повітряного простору дронами та висловили підтримку зміцненню протидронових заходів у регіоні.