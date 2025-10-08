Швейцарія обмежить тимчасовий захист для українців із західних регіонів

Уряд країни вважає ці території безпечними для повернення.

Вже з 1 листопада цього року Швейцарія введе нові обмеження на надання тимчасового захисту (Status S) українцям, які походять із семи західних областей України, що вважаються "безпечними для повернення".

Про це повідомляє Швейцарське радіо і телебачення.

Відповідне рішення ухвалила Федеральна рада Швейцарії, виконуючи вимогу парламенту розрізняти регіони України за рівнем безпеки. До переліку "прийнятних для повернення" увійшли:

Волинська,

Рівненська,

Львівська,

Тернопільська,

Івано-Франківська,

Закарпатська,

Чернівецька області.

Українці з цих регіонів більше не зможуть автоматично отримати захист за процедурою Status S. Водночас ті, хто вже має цей статус, зберігають його – нові правила не мають зворотної сили.

"Лише трохи більше 10% українців зі статусом захисту у Швейцарії походять із регіонів, визнаних зараз безпечними", – зазначає оглядач SRF Домінік Маєр.

Очікується, що з 1 листопада заявки на захист від українців із зазначених областей розглядатимуться індивідуально.

В разі, якщо заяву відхилять, можливо рішення про видворення. Однак у випадках, коли повернення буде юридично неможливим або особисто небезпечним, людину тимчасово залишать у країні.

Крім того, такі особи можуть подати окрему заяву на притулок або звернутися до інших країн ЄС.

Федеральна рада також вирішила, що скасування тимчасового захисту для українців у цілому не відбудеться раніше березня 2027 року.