Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Швейцарія обмежить тимчасовий захист для українців із західних регіонів

08 жовтня 2025, 17:19
Швейцарія обмежить тимчасовий захист для українців із західних регіонів
Фото: AP
Уряд країни вважає ці території безпечними для повернення.

Вже з 1 листопада цього року Швейцарія введе нові обмеження на надання тимчасового захисту (Status S) українцям, які походять із семи західних областей України, що вважаються "безпечними для повернення".

Про це повідомляє Швейцарське радіо і телебачення.

Відповідне рішення ухвалила Федеральна рада Швейцарії, виконуючи вимогу парламенту розрізняти регіони України за рівнем безпеки. До переліку "прийнятних для повернення" увійшли:

  • Волинська,

  • Рівненська,

  • Львівська,

  • Тернопільська,

  • Івано-Франківська,

  • Закарпатська,

  • Чернівецька області.

Українці з цих регіонів більше не зможуть автоматично отримати захист за процедурою Status S. Водночас ті, хто вже має цей статус, зберігають його – нові правила не мають зворотної сили.

"Лише трохи більше 10% українців зі статусом захисту у Швейцарії походять із регіонів, визнаних зараз безпечними", – зазначає оглядач SRF Домінік Маєр.

Очікується, що з 1 листопада заявки на захист від українців із зазначених областей розглядатимуться індивідуально.

В разі, якщо заяву відхилять, можливо рішення про видворення. Однак у випадках, коли повернення буде юридично неможливим або особисто небезпечним, людину тимчасово залишать у країні.

Крім того, такі особи можуть подати окрему заяву на притулок або звернутися до інших країн ЄС.

Федеральна рада також вирішила, що скасування тимчасового захисту для українців у цілому не відбудеться раніше березня 2027 року.

 
Швейцаріябіженцівійна

Останні матеріали

Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Політика
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 13:07
Фінансові репресії кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Фінансові репресії кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 11:03
Франція переживає політичні потрясіння. Макрон опинився в скрутному становищі – New York Times
Політика
Франція переживає політичні потрясіння. Макрон опинився в скрутному становищі – New York Times
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 08:23
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Політика
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 16:14
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Політика
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 12:33
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Cуспільство
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 22:01
Політика
"Томагавк" загрожує режиму путіна. Найглибші страхи росії надто помітні в медіапросторі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 16:56
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу.
Політика
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу. "Тіньовий флот" рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 12:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється