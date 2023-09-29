Матеріали:
Теми:

Сім країн ЄС замовили боєприпаси для України за програмою спільних закупівель – Reuters

29 вересня 2023, 16:43
Сім країн ЄС замовили боєприпаси для України за програмою спільних закупівель – Reuters
Фото з вільного доступу
Снаряди хочуть терміново доставити до України, щоб поповнити виснажені західні запаси.

Вже сім країн ЄС замовили боєприпаси у рамках схеми закупівель Європейського Союзу.  

Про це повідомляє видання  Reuters.

Схему спільних закупівель створили в рамках плану вартістю не менше 2 млрд євро, запущеного в березні з метою доставки в Україну 1 млн артилерійських снарядів та ракет протягом року.

Тоді деякі офіційні особи та дипломати висловили скептицизм з приводу темінів виконання поставок, проте, нова ініціатива ознаменувала собою значний крок у зростаючій ролі ЄС в обороні, чому сприяла війна росії проти України/

Досі оборонні закупівлі переважно залишалися прерогативою урядів 27 окремих країн-членів блоку.

"Сім держав-членів вже розмістили замовлення на 155-мм боєприпаси за прискореною процедурою EDA. Найближчими тижнями та місяцями можуть з'явитися додаткові замовлення, наприклад, для національних цілей поповнення запасів", - повідомили в агентстві.

Країни, які здійснили замовлення, там не назвали, зазначивши, що кожен уряд має оголосити про свої розпорядження.

Проте, міністерство оборони Литви підтвердило, що вона є однією з країн.


EDA також відмовилося назвати вартість та кількість замовлень, заявивши, що більшість інформації є конфіденційною. Проте, угоди укладалися як на снаряди, так і на компоненти, такі як детонатори, снаряди, заряди та капсули.

Схема спільних закупівель охоплює чотири "сучасні вогневі платформи, розроблені та вироблені в Європі і які найчастіше використовуються українськими збройними силами", зокрема, французькі CAESAR, польські Krab, німецькі PzH2000 та словацькі Zuzana C/2000.

Досі оборонні закупівлі переважно залишалися прерогативою урядів 27 окремих країн-членів блоку.

Європейський союзвійна в Україніснарядиросія окупанти

Останні матеріали

Переломний момент. Міллі йде з посади, а Браун заступає його у вирішальний для України момент – Politico
Політика
Переломний момент. Міллі йде з посади, а Браун заступає його у вирішальний для України момент – Politico
Переклад iPress – 29 вересня 2023, 15:30
Війна між росією та Україною – це битва сприйняття між демократією та авторитаризмом. З якими уявленнями слід боротися – Мік Раян
Політика
Війна між росією та Україною – це битва сприйняття між демократією та авторитаризмом. З якими уявленнями слід боротися – Мік Раян
Переклад iPress – 29 вересня 2023, 12:51
Ера Маска минеться. Як і його міжнародний вплив – Wall Street Journal
Політика
Ера Маска минеться. Як і його міжнародний вплив – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 вересня 2023, 09:20
Захід має послабити самостримування. Що потрібно Україні для перемоги у війні з росією? – Макс Бут
Політика
Захід має послабити самостримування. Що потрібно Україні для перемоги у війні з росією? – Макс Бут
Переклад iPress – 28 вересня 2023, 16:31
Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер
Cуспільство
Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер
Переклад iPress – 28 вересня 2023, 12:14
Політика
"Адмірал Шрьодінгера" та програш росії на Чорному морі. Україна за підтримки Заходу надіслала путіну чіткий меседж – експерти в ЗМІ
28 вересня 2023, 10:00
Армії США слід повчитися в українських вояків вести сучасну війну, замість того щоб критикувати
Політика
Армії США слід повчитися в українських вояків вести сучасну війну, замість того щоб критикувати "повільний контрнаступ" – майор Роберт Г. Роуз
Переклад iPress – 27 вересня 2023, 19:00
Чи підтримують республіканці відкритий фашизм Трампа? – Девід Роткопф
Політика
Чи підтримують республіканці відкритий фашизм Трампа? – Девід Роткопф
Переклад iPress – 27 вересня 2023, 13:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється