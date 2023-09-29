Сім країн ЄС замовили боєприпаси для України за програмою спільних закупівель – Reuters

Снаряди хочуть терміново доставити до України, щоб поповнити виснажені західні запаси.

Вже сім країн ЄС замовили боєприпаси у рамках схеми закупівель Європейського Союзу.



Про це повідомляє видання Reuters.

Схему спільних закупівель створили в рамках плану вартістю не менше 2 млрд євро, запущеного в березні з метою доставки в Україну 1 млн артилерійських снарядів та ракет протягом року.



Тоді деякі офіційні особи та дипломати висловили скептицизм з приводу темінів виконання поставок, проте, нова ініціатива ознаменувала собою значний крок у зростаючій ролі ЄС в обороні, чому сприяла війна росії проти України/

Досі оборонні закупівлі переважно залишалися прерогативою урядів 27 окремих країн-членів блоку.

"Сім держав-членів вже розмістили замовлення на 155-мм боєприпаси за прискореною процедурою EDA. Найближчими тижнями та місяцями можуть з'явитися додаткові замовлення, наприклад, для національних цілей поповнення запасів", - повідомили в агентстві.

Країни, які здійснили замовлення, там не назвали, зазначивши, що кожен уряд має оголосити про свої розпорядження.

Проте, міністерство оборони Литви підтвердило, що вона є однією з країн.



EDA також відмовилося назвати вартість та кількість замовлень, заявивши, що більшість інформації є конфіденційною. Проте, угоди укладалися як на снаряди, так і на компоненти, такі як детонатори, снаряди, заряди та капсули.



Схема спільних закупівель охоплює чотири "сучасні вогневі платформи, розроблені та вироблені в Європі і які найчастіше використовуються українськими збройними силами", зокрема, французькі CAESAR, польські Krab, німецькі PzH2000 та словацькі Zuzana C/2000.

Досі оборонні закупівлі переважно залишалися прерогативою урядів 27 окремих країн-членів блоку.