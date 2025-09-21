Скандального генерала рф Лапіна вигнали з армії

Після провалу низки операцій у 2022–2023 роках Лапіна звинувачували у поганій координації

Колишнього командувача російських угрупувань "Центр" та «Північ", генерал-полковника Олександра Лапіна звільнено з армії.

Про це повідомляють росЗМІ.

З посади командувача угрупування "Північ" Лапіна усунули ще у серпні 2025 року. Водночас стало відомо, що він не залишиться без посадового крісла: за даними "Татар-інформ", генерала планують призначити помічником глави Татарстану Рустама Мінніханова, який нещодавно вступив на черговий термін після перемоги на виборах.

За інформацією російських джерел, Лапін відповідатиме за роботу з військовими, які брали участь у війні проти України, соціальний та медичний супровід їхніх сімей, оформлення нових контрактників та інтеграцію ветеранів у мирне життя.