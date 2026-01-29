Скандинавські країни пропонують посилити санкції ЄС проти рф

Швеція та Фінляндія запропонували три нові кроки для чергового пакета санкцій Європейського Союзу проти росії.

Швеція і Фінляндія спільно виступили з пропозиціями щодо нового пакета санкцій Європейського Союзу проти росії.

Ініціативу озвучила міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у четвер, 29 січня, у Брюсселі.

За її словами, новий санкційний пакет має включати три ключові елементи.

"По-перше, ми маємо запровадити повну заборону на надання морських сервісних послуг усім російським суднам, які транспортують енергоресурси. По-друге, необхідно заборонити імпорт добрив, що є третьою за обсягом групою імпорту з рф. По-третє, з моральних міркувань ми повинні припинити експорт європейських предметів розкоші до росії", - заявила Стенергард.

Вона наголосила, що санкції мають бити по росії там, де це найбільш відчутно і передусім по доходах від енергетики, а також від експорту добрив.