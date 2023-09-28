Скоро почне працювати ще один наземний коридор для експорту зерна – Кулеба

Наразі його тестують.

Україна невдовзі планує відкрити ще один наземний залізничний коридор для експорту українського зерна.

Про це розповів Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми зараз відкрили альтернативний “зерновий коридор”, тестуємо його. Також ми відкриємо ще один залізничний наземний коридор. Тобто те, що ми продовжуємо збільшувати пропускну спроможність усіх коридорів разом узятих, – це абсолютна реальність", – заявив Кулеба.

Щодо поновлення "Чорноморської зернової ініціативи", то міністр сказав, що "надія вмирає останньою".

"Надія вмирає останньою, скажу так. "Чорноморська зернова ініціатива" вмирає останньою. Але очевидно, що все одно потрібно працювати над альтернативними рішеннями, і саме над ними ми успішно працюємо", - наголосив він.