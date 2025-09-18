Sky News: російські війська блокують шляхи постачання до Покровська та активізують бої під Куп'янськом

росія змінює тактику та намагається оточити Покровськ, ускладнюючи постачання ЗСУ.

Ситуація на східному фронті України залишається критично напруженою. російські війська активізували наступ у районах Покровська на Донеччині та Куп'янська на Харківщині, змінюючи тактику і намагаючись оточити стратегічні міста.

Про це повідомляє Sky News.

Українські сили утримують Покровськ понад рік, однак становище навколо міста значно ускладнилося. За даними військових, російська армія створила "зону ураження" за допомогою безпілотників, фактично блокуючи основні маршрути постачання.

Експертка Королівського коледжу Лондона Марина Мирон вважає, що москва уникає масованого штурму через високі втрати, натомість намагається поступово оточити місто: "Вони намагаються витіснити українців, поступово оточуючи Покровськ".

Покровськ, де до війни проживало близько 60 тисяч людей, є важливим транспортним вузлом. Його втрата може створити загрозу для Краматорська й Слов'янська – ключових центрів української оборони на Донбасі.

Аналітики відзначають, що російська армія поступово відмовляється від фронтальних атак, які призводили до великих втрат, і робить ставку на методичне оточення, як це було під час боїв за Бахмут.

Запеклі бої тривають і в районі Куп'янська, який залишається стратегічним транспортним вузлом Харківської області. Інститут вивчення війни повідомляє, що противник намагається чинити постійний тиск на українські позиції.

Генштаб ЗСУ уточнив, що окупанти перекидають сили через трубопровід, але вихід із нього контролюють українські підрозділи. У самому місті тривають пошуково-ударні та контрдиверсійні операції.

Марина Мирон припускає, що атаки на Куп'янськ можуть мати подвійний характер: або як спроба повернути втрачені території, або як інструмент створення плацдарму для політичних торгів у разі переговорів.