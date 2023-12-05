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Словаччина та Чехія хочуть і надалі використовувати російську нафту

05 грудня 2023, 19:13
Словаччина та Чехія хочуть і надалі використовувати російську нафту
Фото: gettyimages.com
Обидві країни просять продовжити дію виключень з-під санкцій Європейського Союзу, які дозволяють продавати продукти переробки російської нафти, остерігаючись впливу на промисловість та зростання цін.

Про це інформує Financial Times.

Словаччина, Чехія і Угорщина можуть продовжувати використовувати нафту з російського нафтопроводу "Дружба" попри нафтове ембарго Євросоюзу. До моменту, поки не з'являться альтернативні джерела постачання.

Проте сьогодні завершується термін дії виключення, яке дозволяє Словаччині продавати продукти переробки російської нафти. 

Але Чехія і Словаччина хочуть продовжити дію цього правила в межах наступного, 12-го пакета санкцій ЄС проти росії.

"Якщо ми не будемо експортувати ці продукти до Чехії, це може мати ширший вплив на регіон Центральної Європи. Це може призвести до зростання цін у кількох країнах", - заявив словацький посадовець на умовах анонімності.

Він додав, що нафтопереробний завод Slovnaft, який належить угорській групі MOL, поки не зміг перейти з російської важкої нафти на більш легку, імпортовану з інших країн. Це коштуватиме близько 200 мільйонів євро і займе більше часу, ніж очікувалося.

В той же час, уряд Чехії просить завершити модернізацію трубопроводу, який з'єднує середземноморський порт Трієст із Центральною Європою, що дозволило б зменшити залежність від поставок через "Дружбу", але це станеться не раніше наступного року.

Польща і країни Балтії наполягають на тому, що виключення з-під санкцій продовжувати не можна

"Ми послідовно закликали припинити будь-яку співпрацю між країнами-членами ЄС і росією, особливо у сфері торгівлі нафтою. Основна причина – це удар по російському бюджету, який використовується для військових операцій в Україні",- сказав виданню дипломат Євросоюзу.

Представники Єврокомісії, які беруть участь у переговорах щодо 12-го пакета санкцій проти росії, впевнені, що це питання не зірве його ухвалення.

 
СловаччинаЧехіянафтаРосія

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