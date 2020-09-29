«Слуга Народу» та «За майбутнє» найбільше витратили на передвиборчі борди в Києві — Bihus.Info

Найбільше коштів на передвиборчу зовнішню рекламу витратила у Києві витратили партія «Слуга Народу» (16 млн грн) та «За майбутнє» (14,5 млн грн). У топ-5 також потрапили «Європейська Солідарність», «Пропозиція» та «Перемога Пальчевського».

Журналісти разом із громадським рухом «ЧЕСНО» впродовж серпня-вересня фотографували білборди, сітілайти, банери, після чого зіставили дані з середніми ринковими цінами на рекламу і порахували приблизні витрати.

Підрахунки не є абсолютними, метою було встановити співвідношення витрат між партіями і ті партії, які витрачають найбільше, пише "Громадське" посилаючись на розслідування Bihus.info.

На першому місці опинилася «Слуга Народу» — їх витрати на зовнішню рекламу у столиці склали 16 млн гривень, на другому місці — партія «За майбутнє» вона витратила щонайменше 14,5 млн гривень.

На третьому та четвертому місцях партії «Європейська Солідарність» та «Перемога Пальчевського» із витратами 6,5 млн та 4,8 млн гривень відповідно.

Останнє «місце» за підрахунками журналістів посіла так звана партія мерів Дніпра, Миколаєва, Черкас, Кропивницького, Чернівців, Житомира та Каховки — «Пропозиція». Вона витратила 4,7 млн гривень.

Журналісти зазначили, що партії відмовлялись надавати конкретні коментарі щодо походження коштів на рекламні кампанії.

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