Спеціалістам МАГАТЕ мають надати доступ до окупованої Запорізької теплоелектростанції

Експертам місії МАГАТЕ на ЗАЕС потрібно забезпечити доступ до розташованої неподалік Запорізької ТЕС для з'ясування причин розбіжності між замірами висоти Каховського водосховища, яке постачає воду для охолодження на атомну електростанцію.

Таку заяву зробив генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Гроссі, інформує Укрінформ.

"Теплова електростанція відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки атомної електростанції, розташованої за кілька кілометрів від неї. Я дуже розраховую на те, що наші експерти зможуть туди виїхати найближчим часом для незалежної оцінки ситуації", – заявив Гроссі і додав, що він особисто порушить це питань перед російською окупаційною адміністрацією Запорізької АЕС.

Наразі рівень Каховського водосховища стрімко падає після руйнування дамби, проте на вихідних на контрольованій росіянами ЗАЕС заявили, що він залишається стабільним вже близько доби – згідно із замірами на вході Запорізької теплової електростанції, звідки вода перекачується в канал для використання на розташованій неподалік атомній електростанції.

Але за даними, отриманими від експертів МАГАТЕ, які присутні на Запорізькій АЕС, станом на суботу рівень води становив 11,27 метра, у той час коли до прориву дамби він був майже 17 метрів.

В МАГАТЕ зазначили, що висота води продовжує падати в інших місцях Каховського водосховища, що спричиняє "можливу різницю приблизно в два метри порівняно з рівнем, про який повідомляє ЗАЕС".

"Цілком можливо, що ця розбіжність у виміряних рівнях спричинена ізольованою ділянкою води, відокремленою від більшої частини водосховища. Але ми зможемо дізнатися це лише тоді, коли отримаємо доступ до теплової електростанції", – сказав Гроссі.

Спеціалісти МАГАТЕ додали, що за нинішньої висоти водосховища біля Запорізької ТЕС водяні насоси продовжують працювати. Однак зараз вони не працюють безперервно, оскільки і канал біля ТЕС, і великий ставок-охолоджувач біля ЗАЕС заповнені, і мають достатній запас води для забезпечення потреб охолодження на кілька місяців.