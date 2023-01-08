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ПОЛІТИКА

Спільна заява політиків Великої Британії: росія повинна постати перед спецтрибуналом за агресію в Україні

08 січня 2023, 12:12
Спільна заява політиків Великої Британії: росія повинна постати перед спецтрибуналом за агресію в Україні
ООН визначає акт агресії як "вторгнення або напад збройних сил однієї держави на територію іншої держави або будь-яку військову окупацію"

У спільній заяві, впливових політиків Великої Британії, зокрема таких, як лідер лейбористів Кейр Стармер, колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон, колишній міністр закордонних справ Девід Оуен і колишній лідер торі Ієн Дункан Сміт, йдеться про те, що слід створити трибунал  для розгляду «явно незаконної війни» на тих самих принципах, якими керувалися союзники, коли вони зустрілися в 1941 році, щоб закласти основу для Нюрнберзьких судових процесів над нацистськими лідерами, повідомляється у тексті документу, що розміщено на Observer.

У той час як Міжнародний кримінальний суд (МКС) уже розглядає звинувачення у військових злочинах і злочинах проти людства у зв’язку з вторгненням в Україну, прихильники спеціального трибуналу кажуть, що він потрібен, оскільки МКС не має повноважень розглядати злочин агресії.  

ООН визначає акт агресії як «вторгнення або напад збройних сил однієї держави на територію іншої держави або будь-яку військову окупацію».

Спеціальний трибунал посилить тиск на росію та рутіна, кажуть його прихильники. Це призведе до того, що російські чиновники не зможуть подорожувати через страх арешту, продемонструє солідарність з Україною, яка звернулася з проханням про трибунал, і надішле сигнал міжнародній спільноті, що агресія не залишиться безкарною. Це також дозволить розглянути роль білорусі .

"Пройшло 10 місяців з тих пір, як росія за підтримки білорусі здійснила одне з найбільших наземних вторгнень у Європу з часів Другої світової війни", — пишуть вони.

Відтоді тисячі українських мирних жителів були вбиті або поранені , 8 мільйонів людей стали внутрішньо переміщеними особами, а близько 8 мільйонів стали біженцями. Цивільна інфраструктура та економічні активи на десятки мільярдів були знищені або пограбовані, а незамінні культурні пам’ятки перетворені на руїни.

"Якщо ці акти агресії будуть доведені в суді, вони можуть стати тим, що Нюрнберзький процес назвав «найвищим міжнародним злочином». Оскільки це злочин агресії, з якого часто витікає більшість інших міжнародних злочинів – військових злочинів, злочинів проти людяності та геноциду", - наголошується у заяві.


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