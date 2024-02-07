Спірне рішення: Палата представників США не схвалила законопроєкт на користь лише Ізраїлю – WP

Окремий законопроєкт спікера Палати представників Майка Джонсона передбачає виділення коштів лише на підтримку Ізраїлю та американських сил на Близькому Сході.

Палата представників Конгресу США не змогла ухвалити законопроєкт спікера Майка Джонсона про надання військової допомоги лише Ізраїлю. Більшість конгресменів назвали документ "політичним трюком", що не має нічого спільного з правом цієї країни на самооборону.

Про це повідомляє The Washington Post.

Окремий законопроєкт спікера Палати представників Майка Джонсона передбачає виділення коштів лише на підтримку Ізраїлю та американських сил на Близькому Сході - пріоритети, які, на його думку, мають бути "відокремлені" від інших питань національної безпеки.

Законопроєкт виніс на голосування конгресмен від Республіканської партії Кен Калверт. Більшість демократів, навіть затяті прихильники Ізраїлю, засудили його і назвали "політичним трюком", що має "мало спільного з правом Ізраїлю на самооборону".

Калверт заявив, що його пропозиція є "чистим законопроєктом", позбавленим менш популярних положень про національну безпеку.

"Твердження про те, що цей законопроєкт є політичним, є відверто неправдивими. Сьогодні у нас є можливість зібратися разом і послати сильний сигнал: Сполучені Штати стоять на боці Ізраїлю. Єдині люди, які роблять це політичним, - це ті, хто виступає проти нього", - сказав він незадовго до голосування.

Спікер Джонсон припустив, що після того, як законодавці "подбають" про Ізраїль, вони "займуться" іншими питаннями. "Ми повинні розібратися з цими заходами незалежно і окремо. Я думаю, що вони цього заслуговують", - сказав він журналістам.

Однак напередодні голосування десятки законодавців, зокрема лідери Демократичної партії та члени ультраконсервативної фракції в Палати представників, повідомили про намір відхилити законопроєкт.

Незадовго до голосування лідер демократичної меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс, лідер демократів Кетрін Кларк і голова фракції демократів Піт Агілар у меморандумі "Шановний колего" заявили про готовність підтримати будь-які серйозні двопартійні зусилля через особливі відносини між Сполученими Штатами та Ізраїлем.

Однак вони зазначили, що окремий закон "пропонується не з добрими намірами".

"Скоріш за все, це абсолютно очевидна і цинічна спроба екстремістів MAGA (Make America Great Again - "Зробімо Америку великою знову". - ред.) підірвати можливість всеосяжного двопартійного пакету фінансування, спрямованого на вирішення проблем національної безпеки Америки на Близькому Сході, в Україні, Індо-Тихоокеанському регіоні та усьому світі", - йдеться у меморандумі.