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Співробітникам Russia Today забороняють критикувати канал ще через 20 років після звільнення

Штраф за порушення правил становить п'ять мільйонів рублів
Телеканал Russia Today зобов'язує своїх співробітників підписувати "угоду про нерозголошення конфіденційної інформації", яке діє під час роботи і протягом 20 років після звільнення.
Співробітникам Russia Today забороняють критикувати канал ще через 20 років після звільнення print screen

Штраф за порушення правил становить п'ять мільйонів рублів,  повідомляє Znak.com.

Видання посилається, на документ за підписом гендиректора керуючої RT компанії, автономної некомерційної організації "ТВ-Новости".

Зокрема, у ньому сказано, що всім співробітникам RT заборонено "обговорювати те, що відбувається в RT зі сторонніми особами", а також "критикувати канал в соцмережах та інтерв'ю".

Так, під конфіденційною мається на увазі "інформація про організацію" в тому числі про її внутрішню структуру, показники, способи, стиль і методи роботи, а також дані з нарад.

"Працівник повідомлений, що порушення ним угоди може спричинити кримінальну, адміністративну, цивільно-правову, дисциплінарну відповідальність", - йдеться в тексті документа.

Нагадаємо, британський медіарегулятор Ofcom визнав телеканал RT винним у порушенні правил мовлення через ігнорування принципу неупередженості в його прогрмах.

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20 03 2019 08:52
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