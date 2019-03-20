Співробітникам Russia Today забороняють критикувати канал ще через 20 років після звільнення

Телеканал Russia Today зобов'язує своїх співробітників підписувати "угоду про нерозголошення конфіденційної інформації", яке діє під час роботи і протягом 20 років після звільнення.

Штраф за порушення правил становить п'ять мільйонів рублів, повідомляє Znak.com.

Видання посилається, на документ за підписом гендиректора керуючої RT компанії, автономної некомерційної організації "ТВ-Новости".

Зокрема, у ньому сказано, що всім співробітникам RT заборонено "обговорювати те, що відбувається в RT зі сторонніми особами", а також "критикувати канал в соцмережах та інтерв'ю".

Так, під конфіденційною мається на увазі "інформація про організацію" в тому числі про її внутрішню структуру, показники, способи, стиль і методи роботи, а також дані з нарад.

"Працівник повідомлений, що порушення ним угоди може спричинити кримінальну, адміністративну, цивільно-правову, дисциплінарну відповідальність", - йдеться в тексті документа.

Нагадаємо, британський медіарегулятор Ofcom визнав телеканал RT винним у порушенні правил мовлення через ігнорування принципу неупередженості в його прогрмах.