Справу медіамагната Джиммі Лая винесуть на саміт США–Китай

05 травня 2026, 09:46
Справу медіамагната Джиммі Лая винесуть на саміт США–Китай
Фото: Yahoo Finanzas
Трамп заявив, що обговорить її з Сі Цзіньпіном.

Президент США Дональд Трамп заявив, що з нетерпінням очікує зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі, пише Bloomberg.

Трамп підтвердив, що підготовка до саміту триває, а його плани залишаються незмінними.

"За два тижні я поїду на зустріч із президентом Сі. Я з нетерпінням чекаю на це. Це буде дуже важлива поїздка", – зазначив він.

Очікується, що зустріч лідерів відбудеться 14-15 травня в Пекіні. Сторони планують обговорити торговельні відносини та низку глобальних викликів. Підготовка до саміту триває вже кілька місяців.

Також Трамп повідомив, що планує підняти питання щодо гонконзького медіамагната Джиммі Лай під час майбутньої зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпін.

За його словами, тема прав людини та ситуації в Гонконгу стане одним із пунктів порядку денного переговорів із китайським керівництвом.

Джиммі Лай – 78-річний гонконзький медіамагнат і один із найвідоміших критиків влади Китаю та політики Пекіна. У лютому він отримав 20 років тюрми.

Раніше Трамп повідомляв про обмін листами з китайським лідером на тлі повідомлень про можливі постачання китайської зброї до Ірану. Своєю чергою глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що США отримали запевнення від Пекіна про відсутність таких планів.

 
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється