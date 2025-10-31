Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Список викрадених рф українських дітей буде на столі в усіх лідерів – Зеленський

31 жовтня 2025, 21:55
Україна передасть партнерам дані дітей, яких викрала росія. Перший список буде на столі в усіх лідерів.
 
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
 
За його словами, зовнішня розвідка виконала завдання щодо пошуку конкретних, чітких адрес місцезнаходження українських дітей, які були викрадені росією.
 
Зеленський зазначив, що Україна передає партнерам списки дітей, яких треба повернути.
 
"Чутливе питання, багато тихої дипломатичної роботи триває, і, щоб зривати будь-які спроби росії говорити, що вони там начебто нічого не знають про наших цих діточок, ми працюємо так, щоб давати й адреси. Перший такий список - більш ніж 300 прізвищ, імен, адрес викрадених дітей - буде на столі в усіх лідерів, які нам допомагають", - зазначив президент.
