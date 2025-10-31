Список викрадених рф українських дітей буде на столі в усіх лідерів – Зеленський

Зеленський зазначив, що Україна передає партнерам списки дітей, яких треба повернути.

Україна передасть партнерам дані дітей, яких викрала росія. Перший список буде на столі в усіх лідерів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, зовнішня розвідка виконала завдання щодо пошуку конкретних, чітких адрес місцезнаходження українських дітей, які були викрадені росією.

"Чутливе питання, багато тихої дипломатичної роботи триває, і, щоб зривати будь-які спроби росії говорити, що вони там начебто нічого не знають про наших цих діточок, ми працюємо так, щоб давати й адреси. Перший такий список - більш ніж 300 прізвищ, імен, адрес викрадених дітей - буде на столі в усіх лідерів, які нам допомагають", - зазначив президент.