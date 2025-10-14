Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США анулювали візи понад 50 мексиканських політиків

14 жовтня 2025, 18:33
США анулювали візи понад 50 мексиканських політиків
Фото: UNSPLASH
Президент Мексики та міністерство закордонних справ Мексики не відповіли на запити про коментарі.
Американський уряд анулював візи щонайменше 50 політиків і урядовців Мексики в межах кампанії проти наркокартелів та їхніх ймовірних політичних союзників.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
За словами трьох екс-послів США, попередні адміністрації також скасовували візи, але не в такій мірі. На їхню думку, це свідчить про готовність американського лідера Дональда Трампа використовувати дипломатичні інструменти для досягнення політичних цілей.
 
"Адміністрація Трампа знаходить нові способи чинити більший тиск на Мексику", - заявив Тоні Вейн, посол США в Мексиці з 2011 по 2015 рік.
 
Агентство пише, що цей крок викликав хвилю шоку серед політичної еліти Мексики, яка регулярно відвідує США і для цього потребує візи.
 
Високопоставлений мексиканський політик розповів Reuters, що візи було анульовано понад 50 політикам з правлячої партії "Морена", а також десяткам чиновників з інших політичних партій.
 
Наразі лише четверо з них публічно підтвердили, що втратили візи. Серед них - губернатор штату Баха-Каліфорнія Марина дель Пілар Авіла, яка категорично заперечила будь-який зв'язок з організованою злочинністю.
 
Зазначається, що США не зобов'язані надавати пояснення щодо анулювання візи.
 
"Візи, в тому числі візи іноземних посадових осіб, можуть бути анульовані в будь-який час за діяльність, що суперечить національним інтересам Америки", - повідомив представник Державного департаменту США у відповідь на запит Reuters.

 

СШАМексикавізи сша

Останні матеріали

Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Політика
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 16:17
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Політика
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 11:58
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 00:51
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Політика
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 16:28
Афганістан-Пакистан.
Політика
Афганістан-Пакистан. "Аль-Каїда" проти "Аль-Каїди" – Том Купер
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 12:53
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 02:11
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Політика
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 17:13
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється