США анулювали візи понад 50 мексиканських політиків

Президент Мексики та міністерство закордонних справ Мексики не відповіли на запити про коментарі.

Американський уряд анулював візи щонайменше 50 політиків і урядовців Мексики в межах кампанії проти наркокартелів та їхніх ймовірних політичних союзників.

За словами трьох екс-послів США, попередні адміністрації також скасовували візи, але не в такій мірі. На їхню думку, це свідчить про готовність американського лідера Дональда Трампа використовувати дипломатичні інструменти для досягнення політичних цілей.

"Адміністрація Трампа знаходить нові способи чинити більший тиск на Мексику", - заявив Тоні Вейн, посол США в Мексиці з 2011 по 2015 рік.