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ПОЛІТИКА

США дали зрозуміти Китаю, що робитимуть з китайською кулею-шпигуном - Reuters

07 лютого 2023, 10:58
США дали зрозуміти Китаю, що робитимуть з китайською кулею-шпигуном - Reuters
Фото: ЕРА
Президент США Джо Байден заявив, що чітко доніс до китайської сторони, які заходи США мали намір вжити щодо аеростата.

Президент Джо Байден заявив журналістам, що він завжди вважав, що куля має бути збита, і відмахнувся від питання про те, чи не послабить цей інцидент американо-китайські відносини, повідомляє Reuters.

"Ні. Ми чітко дали зрозуміти Китаю, що ми збираємося робити", - сказав він. "Вони розуміють нашу позицію. Ми не збираємося відступати. Ми вчинили правильно, і це не питання послаблення чи посилення - це реальність".

Поява китайської повітряної кулі викликала політичний скандал у Сполучених Штатах і спонукала головного американського дипломата Ентоні Блінкена скасувати поїздку до Пекіна 5-6 лютого, яка, як сподівалися обидві країни, повинна була вирівняти їхні непрості відносини.

Пекін засудив збиття аеростата як "очевидну надмірну реакцію" і закликав Вашингтон проявити стриманість.

"Китай рішуче виступає проти цього і висловлює рішучий протест", - заявив віце-міністр закордонних справ КНР Се Фенг у своєму зверненні до посольства США в Пекіні, опублікованому на сайті міністерства.

Координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі констатував, що взаємини між Сполученими Штатами й КНР і до цього випадку були напруженими.

За його словами, у Вашингтоні вважають, що зараз – не час для дискусій віч-на-віч, аби обговорювати широкі дипломатичні питання. Тож, зазначив він, глава Держдепартаменту вирушить до Пекіна, коли настане слушний момент.

Водночас посадовець підкреслив, що в підходах президента Байдена нічого не змінилося: відносини між США й Китаєм залишаються дуже важливими – вочевидь, одними з найбільш значущих у сучасному світі.

"Президент продовжує розглядати це як стратегічну конкуренцію", – додав представник адміністрації, наголосивши, що Вашингтон не прагне конфлікту з Пекіном, і в цьому плані також нічого не змінилося.

Нагадаємо, 3-го лютого Пентагон повідомляв, що над територією Сполучених Штатів зафіксували пересування повітряної кулі з обладнанням для стеження - "запущеної, найбільш імовірно, КНР". 

СШАКитайкуля-шпигун

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