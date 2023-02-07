США дали зрозуміти Китаю, що робитимуть з китайською кулею-шпигуном - Reuters
Президент Джо Байден заявив журналістам, що він завжди вважав, що куля має бути збита, і відмахнувся від питання про те, чи не послабить цей інцидент американо-китайські відносини, повідомляє Reuters.
"Ні. Ми чітко дали зрозуміти Китаю, що ми збираємося робити", - сказав він. "Вони розуміють нашу позицію. Ми не збираємося відступати. Ми вчинили правильно, і це не питання послаблення чи посилення - це реальність".
Поява китайської повітряної кулі викликала політичний скандал у Сполучених Штатах і спонукала головного американського дипломата Ентоні Блінкена скасувати поїздку до Пекіна 5-6 лютого, яка, як сподівалися обидві країни, повинна була вирівняти їхні непрості відносини.
Пекін засудив збиття аеростата як "очевидну надмірну реакцію" і закликав Вашингтон проявити стриманість.
"Китай рішуче виступає проти цього і висловлює рішучий протест", - заявив віце-міністр закордонних справ КНР Се Фенг у своєму зверненні до посольства США в Пекіні, опублікованому на сайті міністерства.
Координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі констатував, що взаємини між Сполученими Штатами й КНР і до цього випадку були напруженими.
За його словами, у Вашингтоні вважають, що зараз – не час для дискусій віч-на-віч, аби обговорювати широкі дипломатичні питання. Тож, зазначив він, глава Держдепартаменту вирушить до Пекіна, коли настане слушний момент.
Водночас посадовець підкреслив, що в підходах президента Байдена нічого не змінилося: відносини між США й Китаєм залишаються дуже важливими – вочевидь, одними з найбільш значущих у сучасному світі.
"Президент продовжує розглядати це як стратегічну конкуренцію", – додав представник адміністрації, наголосивши, що Вашингтон не прагне конфлікту з Пекіном, і в цьому плані також нічого не змінилося.
Нагадаємо, 3-го лютого Пентагон повідомляв, що над територією Сполучених Штатів зафіксували пересування повітряної кулі з обладнанням для стеження - "запущеної, найбільш імовірно, КНР".