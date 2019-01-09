США і Китай ввели нові мита одне проти одного

Сполучені Штати Америки і Китаю в неділю, 1 вересня, почали вводити нові додаткові мита на товари один одного.

5-процентні мита, введені Китаєм на постачання сирої нафти, соєвих бобів та інших товарів з США загальною вартістю вище 75 млрд доларів набули чинності з 1 вересня, повідомляє Reuters.

Китайські мита торкнуться поставок соєвих бобів і нафти з США, а також з грудня Китай поверне 25-відсоткове мито на автомобілі з США.

Зі свого боку Вашингтон повинен підвищити мита на товари з Китаю загальною вартістю 300 млрд доларів додатково на 5% в порівнянні з раніше оголошеними показниками в 10%.

Таким чином, торгові мита США на товари з Китаю з 1 вересня становитимуть 15%.

Наступний раунд підвищення мит США на товари з Китаю очікується в жовтні. Тоді Вашингтон планує підвищити до 30% мита на китайські товари загальною вартістю 250 млрд доларів.

Нагадаємо, торгова війна між двома найбільшими економіками світу, фактично, почалася з липня 2018 року. Її причина - дисбаланс у торгівлі: профіцит торгівлі Китаю з США в 2018 році виявився максимальним більш ніж за 10 років і склав $323,32 млрд. Тобто на таку суму більше китайських товарів було продано в США, ніж американських - в Китаї. Цей дисбаланс б'є по американській економіці, в тому числі тим, що нові робочі місця створюються в Китаї, а не в Штатах.

1 червня Китай підвищив мита на американські товари на $60 млрд. Такими діями Китай відповів на мита, які стосовно китайських товарів у травні ввів Вашингтон.

На тлі триваючої торгової війни американські фондові індекси почали знижуватися, ціни на нафту марки Brent на мінімумі опускалися до 58,35 долара за барель.