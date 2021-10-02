США і Південна Корея домовилися про консультації з політичних питань стосовно КНДР
Головний парламентер Південної Кореї з питань, пов'язаних з ядерною програмою, Но Кю Дук і виконувач обов'язки помічника держсекретаря США у справах Східної Азії і Тихого океану Сун Кім домовилися провести консультації щодо перегляду Вашингтоном політики щодо КНДР, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на МЗС Південної Кореї.
"Під час телефонної розмови сторони обмінялися думками про те, як дві країни можуть співпрацювати для досягнення прогресу в зусиллях з повної денуклеаризації і встановлення міцного миру на Корейському півострові", - йдеться в прес-релізі міністерства.
"Вони домовилися продовжити серйозні консультації з кожного з питань, включно з процесом перегляду політики США стосовно Північної Кореї", - наголошується в повідомленні.
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю каналу NBC, що нова адміністрація США проаналізує політику щодо Пхеньяна, щоб визначити найбільш ефективні шляхи досягнення денуклеаризації Корейського півострова.
Перший американо-північнокорейський саміт відбувся 12 червня 2018 року в Сінгапурі під час роботи попередньої адміністрації Дональда Трампа. Під час його роботи було досягнуто домовленості про відмову Північної Кореї від ракетно-ядерної програми в обмін на укладення мирного договору між двома країнами і скасування санкцій проти КНДР.
Після другого саміту, що відбувся в Ханої в лютому 2019 року, який закінчився без угоди, переговори про денуклеаризацію між Вашингтоном і Пхеньяном залишаються в глухому куті.
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