США і Південна Корея домовилися про консультації з політичних питань стосовно КНДР

Під час телефонної розмови сторони обмінялися думками про те, як дві країни можуть співпрацювати для досягнення прогресу в зусиллях з повної денуклеаризації і встановлення міцного миру на Корейському півострові

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю каналу NBC, що нова адміністрація США проаналізує політику щодо Пхеньяна, щоб визначити найбільш ефективні шляхи досягнення денуклеаризації Корейського півострова

Головний парламентер Південної Кореї з питань, пов'язаних з ядерною програмою, Но Кю Дук і виконувач обов'язки помічника держсекретаря США у справах Східної Азії і Тихого океану Сун Кім домовилися провести консультації щодо перегляду Вашингтоном політики щодо КНДР, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на МЗС Південної Кореї.

"Під час телефонної розмови сторони обмінялися думками про те, як дві країни можуть співпрацювати для досягнення прогресу в зусиллях з повної денуклеаризації і встановлення міцного миру на Корейському півострові", - йдеться в прес-релізі міністерства.

"Вони домовилися продовжити серйозні консультації з кожного з питань, включно з процесом перегляду політики США стосовно Північної Кореї", - наголошується в повідомленні.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю каналу NBC, що нова адміністрація США проаналізує політику щодо Пхеньяна, щоб визначити найбільш ефективні шляхи досягнення денуклеаризації Корейського півострова.

Перший американо-північнокорейський саміт відбувся 12 червня 2018 року в Сінгапурі під час роботи попередньої адміністрації Дональда Трампа. Під час його роботи було досягнуто домовленості про відмову Північної Кореї від ракетно-ядерної програми в обмін на укладення мирного договору між двома країнами і скасування санкцій проти КНДР.

Після другого саміту, що відбувся в Ханої в лютому 2019 року, який закінчився без угоди, переговори про денуклеаризацію між Вашингтоном і Пхеньяном залишаються в глухому куті.

Читайте також: КНДР показала новий тип балістичних ракет для підводних човнів