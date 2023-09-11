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США і В'єтнам підписали історичне партнерство

11 вересня 2023, 09:41
США і В'єтнам підписали історичне партнерство
Edarabia
Президент США Джо Байдена під час візиту у В’єтнамі підвищив двосторонні відносини до найвищого рівня всеохоплюючого стратегічного партнерства.

Про це повідомляє Reuters.

Угода ставить США в один ряд з Китаєм, Індією, Південною Кореєю, росією на найвищому рівні в’єтнамської ієрархії дипломатичних відносин.

Візит американського президента відбувається через 50 років тривалого і жорстокого конфлікту часів холодної війни, коли активного зростають американсько-в’єтнамські торгові й інвестиційні зв’язки, а також на тлі загострення територіальної суперечки між В’єтнамом і Китаєм у Південно-Китайському морі.

"Ми можемо простежити 50-річну траєкторію прогресу між нашими націями, від конфлікту до нормалізації, до цього нового підвищеного статусу", – сказав він під час зустрічі з генеральним секретарем правлячої Комуністичної партії і верховного лідера В’єтнаму Нгуєн Фу Чонгом.

"Це може стати початком ще більшої ери співпраці. В’єтнам і Сполучені Штати є критично важливими партнерами в, на мою думку, дуже критичний час", - заявив Байден.

Нове партнерство включає ряд масштабних торгово-інвестиційних угод.

Також году про напівпровідники, за якою США зобов’язуються допомогти В’єтнаму розвинути свої можливості і збільшити виробництво мікросхем. Уряд США виділятиме $100млн на рік протягом 5-ти років для підтримки ланцюгів постачання напівпровідників у всьому світі й очікується, що В’єтнам отримає значну частину цих коштів.

Також є розділ про рідкоземельні мінерали, які використовуються у виробництві високотехнологічних пристроїв, таких як смартфони та акумулятори для електромобілів. У В’єтнамі другі за величиною родовища рідкісноземельних елементів у світі після Китаю, тож у США сподіваються диверсифікувати та зміцнити ланцюжки поставок, аби зменшити залежність від Китаю.

Раніше ми писали, що Байден нагородив пілота В'єтнамської війни, який свого часу знехтував прямим наказом.

СШАугодаВ'єтнам

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