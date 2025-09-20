Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

США можуть відновити присутність на стратегічній базі в Афганістані

20 вересня 2025, 13:20
США можуть відновити присутність на стратегічній базі в Афганістані
За словами Трампа, виведення американських військ з Афганістану було "найганебнішим днем в історії США".

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати ведуть переговори з Афганістаном щодо можливого повернення військових на авіабазу в Баграмі.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами Трампа, виведення американських військ з Афганістану було "найганебнішим днем в історії США". Президент наголосив, що авіабазу ніколи не слід було залишати, і що під час його адміністрації планувалося зберегти контроль над Баграмом, навіть скоротивши чисельність військ до 5 тисяч.

Переговори, як уточнюють джерела WSJ, перебувають на ранній стадії та передбачають можливе розміщення невеликого контингенту США для керівництва контртерористичними операціями. Розглядається також присутність пілотованих літаків та безпілотників.

Трамп підкреслив стратегічне значення Баграму, зокрема його близькість до об’єктів Китаю, пов’язаних із ядерною програмою.

У той же час, представник руху "Талібан" Заккір Джалал заявив, що відновлення контролю США над базою неможливе. Він наголосив, що афганці традиційно не приймали військову присутність іноземців, і хоча двері для інших форм співпраці відкриті, контроль над Баграмом відновлено не буде.

СШААфганістанДональд Трамп

