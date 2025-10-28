США намагалися підкупити пілота президента Венесуели, щоб заманити його в пастку – AP

США хотіли перенаправити літак венесуельського лідера в місце, де могли б затримати.

Агент Департаменту внутрішньої безпеки США Едвін Лопес місяцями листувався з пілотом літака президента Венесуели Нікола Мадуро Бітнером Вільєгасом, щоб підкупити його і перенаправити літак венесуельського лідера в місце, де США могли б його затримати.

Про це пише Associated Press, яке поспілкувалося з трьома нинішніми та колишніми посадовцями США, а також одним з опонентів Мадуро, і бачило листування Лопеса з Вільєгасом.

Так, історія почалася ще навесні 2024 року, за президентства Джо Байдена. Тоді 50-річний агент Лопес працював аташе в американському посольстві й отримав від інформатора дані про те, що два літаки, які використовує Мадуро — Dassault Falcon 2000EX та Dassault Falcon 900EX — перебувають у Домініканській Республіці на дорогому ремонті.

Згодом з’ясувалося, що венесуельський президент відправив на Домінікану п’ятьох пілотів, щоб забрати свої дорогі літаки. Тоді в Лопеса виникла ідея переконати одного з пілотів доставити Мадуро у місце, де США змогли б його заарештувати.

Після цього кожного з п’яти пілотів допитали, не розкриваючи, що знають про те, що на їхніх бортах літає Мадуро. Останнім допитували Вільєгаса — члена елітної президентської охорони та полковника повітряних сил Венесуели, якого описували як дружнього, стриманого і такого, якому довіряв сам Мадуро.

В один момент Вільєгас зізнався, що літає з венесуельським лідером. Тоді Лопес запропонував йому таємно перевезти Мадуро в одне з місць — Домініканська Республіка, Пуерто-Рико або військову базу США на Кубі, де американці могли б його затримати. В обмін на це йому пропонували гроші.

Венесуельський льотчик не погодився, але перед тим, як іти, лишив Лопесу свій номер мобільного телефона.

Протягом наступних 16 місяців, навіть після виходу на пенсію, Лопес продовжував підтримувати контакт, спілкуючись з Вільєгасом через зашифрований месенджер.

Коли цьогоріч у серпні Міністерство юстиції оголосило винагороду у 50 мільйонів доларів за затримання або надання інформації, що призведе до арешту Мадуро, американський ексагент написав йому: "Ще є час стати героєм Венесуели і бути на правильному боці історії".

Згодом Лопес робив іще декілька спроб залучити венесуельця до плану, зокрема, згадуючи трьох дітей Вільєгаса по іменах і наполягаючи, що у США вони мали б краще майбутнє. Після чергової спроби Вільєгас відповів: "Ми, венесуельці, зовсім інші. Останнє, чим ми є — зрадниками".

Зрештою, після повідомлення американця "Вікно для рішення закривається", Вільєгас заблокував його номер.