США оголосили про продажі ЗРК Hawk на суму $138 млн для підтримки України – AP
Про це повідомляє агентство Associated Press.
Сполучені штати заявивили, що Україна має термінову потребу в технічній підтримці, щоб забезпечити працездатність ракетної системи.
Hawk - це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, який забезпечує протиповітряну оборону, що є однією з головних потреб безпеки України.
"Україні терміново необхідно збільшити свої можливості для захисту від російських ракетних ударів і повітряних можливостей російських сил", - написано в меморандумі Держдепу,
"Збереження та підтримка системи озброєння Hawk посилить здатність України захищати свій народ і захистити критичну інфраструктуру", - додали в документі.
Востаннє в жовтні минулого року Україні Іспанія передала шість установок для ЗРК Hawk.