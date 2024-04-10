США оголосили про продажі ЗРК Hawk на суму $138 млн для підтримки України – AP

Державний департамент США дозволив екстрений продаж військової продукції за кордон для забезпечення критичного ремонту і запасних частин для українських ракетних систем Hawk.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Сполучені штати заявивили, що Україна має термінову потребу в технічній підтримці, щоб забезпечити працездатність ракетної системи.

Hawk - це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, який забезпечує протиповітряну оборону, що є однією з головних потреб безпеки України.

"Україні терміново необхідно збільшити свої можливості для захисту від російських ракетних ударів і повітряних можливостей російських сил", - написано в меморандумі Держдепу,

"Збереження та підтримка системи озброєння Hawk посилить здатність України захищати свій народ і захистити критичну інфраструктуру", - додали в документі.

Востаннє в жовтні минулого року Україні Іспанія передала шість установок для ЗРК Hawk.