США перехопили в Карибському морі черговий танкер "тіньового флоту" рф

21 січня 2026, 10:19
США перехопили в Карибському морі черговий танкер
Фото: reuters
Судно Sagitta використовувалось росією для обходу нафтових санкцій і нелегальних перевезень.

Збройні сили США затримали в Карибському морі нафтовий танкер Sagitta, який перебуває під міжнародними санкціями та входить до так званого "тіньового флоту" Російської Федерації.

Про це повідомляє Південного командування США (SOUTHCOM) у соцмережі X (Twitter).

У відомстві зазначили, що затримання відбулося в межах операції Southern Spear, спрямованої на протидію незаконній діяльності в Західній півкулі. Операція проводиться у взаємодії з Береговою охороною США, Міністерством внутрішньої безпеки та Міністерством юстиції.

"Сьогодні вранці американські військові сили за підтримки Міністерства внутрішньої безпеки без інцидентів затримали танкер Sagitta. Перехоплення ще одного судна, яке діяло з порушенням запровадженого президентом Трампом карантину для санкційних суден у Карибському басейні, демонструє нашу рішучість забезпечити, щоб з Венесуели експортувалася лише нафта, транспортування якої здійснюється законно", - йдеться в повідомленні.

За даними порталу War Sanction, танкер Sagitta входить до "тіньового флоту" рф і перебуває під санкціями України, Великої Британії, США, Канади, Європейського Союзу, Швейцарії, Австралії та Нової Зеландії.

У період дії ембарго країн G7+ та політики price cap на російську нафту й нафтопродукти судно було задіяне в експорті російських енергоносіїв із портів Балтійського моря та Тихоокеанського регіону. Основними напрямками постачання були Китай та Індія. Водночас танкер практикував вимкнення сигналу AIS і вдавався до так званої «темної діяльності» в морі.

Крім того, міжнародна екологічна організація Greenpeace зараховує Sagitta до "тіньового флоту" танкерів, які транспортують російську нафту по всьому світу та становлять загрозу для довкілля.

Ми також писали, що "Тіньовий флот" росії під прицілом Європи.

 

