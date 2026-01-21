США перехопили в Карибському морі черговий танкер "тіньового флоту" рф

Судно Sagitta використовувалось росією для обходу нафтових санкцій і нелегальних перевезень.

Збройні сили США затримали в Карибському морі нафтовий танкер Sagitta, який перебуває під міжнародними санкціями та входить до так званого "тіньового флоту" Російської Федерації.

Про це повідомляє Південного командування США (SOUTHCOM) у соцмережі X (Twitter).

У відомстві зазначили, що затримання відбулося в межах операції Southern Spear, спрямованої на протидію незаконній діяльності в Західній півкулі. Операція проводиться у взаємодії з Береговою охороною США, Міністерством внутрішньої безпеки та Міністерством юстиції.

"Сьогодні вранці американські військові сили за підтримки Міністерства внутрішньої безпеки без інцидентів затримали танкер Sagitta. Перехоплення ще одного судна, яке діяло з порушенням запровадженого президентом Трампом карантину для санкційних суден у Карибському басейні, демонструє нашу рішучість забезпечити, щоб з Венесуели експортувалася лише нафта, транспортування якої здійснюється законно", - йдеться в повідомленні.

За даними порталу War Sanction, танкер Sagitta входить до "тіньового флоту" рф і перебуває під санкціями України, Великої Британії, США, Канади, Європейського Союзу, Швейцарії, Австралії та Нової Зеландії.

У період дії ембарго країн G7+ та політики price cap на російську нафту й нафтопродукти судно було задіяне в експорті російських енергоносіїв із портів Балтійського моря та Тихоокеанського регіону. Основними напрямками постачання були Китай та Індія. Водночас танкер практикував вимкнення сигналу AIS і вдавався до так званої «темної діяльності» в морі.

Крім того, міжнародна екологічна організація Greenpeace зараховує Sagitta до "тіньового флоту" танкерів, які транспортують російську нафту по всьому світу та становлять загрозу для довкілля.

