США підтримують зв’язок з Україною на тлі прориву в Курській області – Білий дім

Також представник Білого дому запевнив, що українська армія не порушувала обмежень, які США наклали на удари вглиб російської території американською зброєю.

США підтримують зв’язок з українською стороною на тлі прориву кордону в Курській області. Однак Вашингтон поки не готовий до будь-яких коментарів.

Про це заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, повідомляє "Голос Америки".

"Я думаю, що залишу тут місце, аби дозволити Україні так чи інакше говорити про свої воєнні операції. Ми підтримуємо зв’язок з нашими українськими колегами та працюємо над тим, щоб краще зрозуміти, що вони роблять, які їхні цілі, яка їхня стратегія", - сказав журналістам представник Білого дому.

Водночас Кірбі відмовився дати характеристику ситуації в Курській області, пояснивши це тим, що варто дочекатися, поки у Вашингтона буде краще уявлення про події на території російського регіону.

Також представник Білого дому запевнив, що українська армія не порушувала обмежень, які США наклали на удари вглиб російської території американською зброєю.

"Вони використовують її в зоні, де ми раніше казали, що вони можуть використовувати зброю США для транскордонних ударів. Кінцева мета тут - допомогти Україні захистити себе, і ми просто подивимося, що про це скаже Україна", - додав він.

Чотири дні тому на межі Курської та Сумської області, в районі міста Суджа, стався прорив кордону. Попри активну реакцію на ці події російської сторони, керівництво України поки що офіційно не коментує ситуацію в Курській області.

За неофіційними даними, російська армія втратила контроль над близько сотнею квадратних кілометрів території в Курській області.