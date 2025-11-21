США пом'якшили "мирний план" для України, прибравши вимогу про тотальний аудит

Українська делегація на переговорах у Стамбулі, 29 березня 2022 року Фото: Офіс президента

Лідери ЄС паралельно просувають власний формат заверешення війни, а документ Вашингтона налічує 28 потенційно болючих для Києва компромісів.

Україна домоглася вилучення з "мирного плану" США положення про перевірку всієї міжнародної допомоги, замінивши його формулюванням про "повну амністію за дії під час війни".

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

За словами високопоставленого американського посадовця, первісний варіант документа передбачав аудит усієї допомоги, яку отримувала Україна, ймовірно, для виявлення можливих корупційних ризиків. У новій редакції ця вимога зникла.

Американські чиновники уточнили, що інші елементи плану ще узгоджуватимуться з Києвом. Прессекретарка президента США Керолайн Лівітт заявила, що секретар РНБО Рустем Умєров уже «схвалив більшу частину плану» під час переговорів.

Водночас, за даними WSJ, європейські лідери готують власну альтернативну пропозицію щодо завершення війни й намагаються переконати Київ підтримати саме їхню ініціативу. Україна поки що не надала відповіді щодо участі в європейському форматі.

Американський документ містить 28 пунктів і передбачає низку складних для України компромісів: військових, територіальних і політичних, у обмін на гарантії безпеки та економічну підтримку.

Вчора, 20 листопада, Зеленський отримав проєкт мирного плану США і обговорить його з Трампом.