США попереджають про наміри росії налаштувати Європу проти України на виборах цього року

В США впевнені, що росія проводитиме "інформаційні операції", спрямовані на те, щоб налаштувати громадську думку в Європі проти України під час передвиборчих кампаній.

Про це пише європейський сайт Euroactiv.

"Десятки країн світу обиратимуть нових лідерів у 2024 році, включаючи голосування у Великобританії, Австрії, Словаччині та Грузії, а також вибори до Європейського парламенту в червні", - заявив керівник офісу з питань дезінформації Державного департаменту США Ентоні Блінкен.

Спеціальний посланник і координатор Центру глобальної взаємодії Джеймі Рубін, заявив журналістам, що противник США росія, як і Китай, працює по всьому світу, щоб видати державну пропаганду за незалежну журналістику, приховуючи її справжнє джерело.

Рубін не назвав конкретні країни, які викликають у нього занепокоєння, але сказав, що головні загрози цього року були в Європі, яка спочатку об'єдналася в протистоянні російському вторгненню в Україну в 2022 році і надала Україні військову та іншу допомогу.

"росія сподівається, що кількість виборів у Європі цього року може змінити те, що було чудовою коаліцією і дисциплінованою опозицією до її війни", - сказав Рубін.

"Ми вважаємо, що росіяни будуть проводити інформаційні операції по всій Європі, щоб спробувати змінити думку про Україну під час цього виборчого сезону", - вважає він.

Посольство росії у Вашингтоні не відразу відповіло на запит про коментар.

Центр глобальної взаємодії ставить для себе завдання якої є викриття іноземних дезінформаційних кампаній, минулого року заявила, що виявила фінансовані росією зусилля по всій Латинській Америці, спрямовані на поширення пропаганди і дезінформації в місцевих засобах масової інформації.

Тоді росія назвала ці звинувачення безпідставними.

В розсекреченій розвідувальній оцінці, надісланій минулого року урядам понад 100 країн, також йдеться про те, що москва використовує шпигунів, соціальні мережі та російські державні ЗМІ, щоб підірвати віру громадськості в чесність демократичних виборів.