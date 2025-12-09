Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США продають НАТО озброєння для України за повною вартістю – Трамп

09 грудня 2025, 12:35
Американський президент нагадав, що єдине, що українцям дісталося від нього безкоштовно, це протитанкові ракети.
Президент США Дональд Трамп укотре повторив, що зараз його країна не дає Україні нічого безкоштовно. Штати продають країнам НАТО зброю для українців за повною вартістю.
 
Про це він заявив під час Круглого столу.
 
Американський президент нагадав, що єдиним, що він поставив українцям безкоштовно, були Javelin – в 2018 році, ще під час його першого президентського терміну. Також він укотре дорікнув Джо Байдену за допомогу українцям на $350 млрд (уряд України зазначав, що насправді допомога склала близько 100 млрд доларів). 
 
"Ми, як ви знаєте, зараз продаємо обладнання НАТО за повною ціною, а НАТО бере це обладнання і, можливо, передає його Україні. Я гадаю, вони можуть дати його й іншим також, але більшість дають Україні. І вони працюють з Україною над термінами постачання обладнання, ракет й іншого. Але ми не витрачаємо коштів. Що ми робимо, то це витрачаємо час на людській основі. Ми хочемо побачити, чи можемо ми зупинити вбивства", – сказав він.
 
Трамп традиційно додав, що якби він вибрав вибори раніше, то "війни б ніколи не сталося".

 

