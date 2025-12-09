США продають НАТО озброєння для України за повною вартістю – Трамп

Американський президент нагадав, що єдине, що українцям дісталося від нього безкоштовно, це протитанкові ракети.

Президент США Дональд Трамп укотре повторив, що зараз його країна не дає Україні нічого безкоштовно. Штати продають країнам НАТО зброю для українців за повною вартістю.

Про це він заявив під час Круглого столу.

Американський президент нагадав, що єдиним, що він поставив українцям безкоштовно, були Javelin – в 2018 році, ще під час його першого президентського терміну. Також він укотре дорікнув Джо Байдену за допомогу українцям на $350 млрд (уряд України зазначав, що насправді допомога склала близько 100 млрд доларів).